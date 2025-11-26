Csúcstechnológiás fizio- és robotterápiás eszközökkel gyaropodott a PTE Klinikai Központja

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja (PTE KK) mintegy 613 millió forintos támogatásból a legmodernebb fizio- és robotterápiás eszközökkel erősítette rehabilitációs tevékenységét.



A PTE Klinikai Központ három rehabilitációs egységébe összesen 28 új eszköz érkezett több mint 600 millió forint értékben. A beszerzett berendezések robotizált terápiás mozgató-, járástanító és funkció-visszaállító rendszerek, fizioterápiás eszközök és biofeedback eszközök.

Az új beszerzések többsége az Idegsebészeti Klinika Súlyos Agysérültek Rehabilitációs Osztályán segíti a gyógyulást, míg a fennmaradó berendezéseket az I. sz. Belgyógyászati Klinika Kardiológiai Prevenciós és Rehabilitációs Osztályán, valamint a Reumatológiai és Immunológiai Klinika Korai Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályán használják.

Az eszközpark moduláris kialakítása lehetővé teszi a neurológiai, mozgásszervi és kardiológiai rehabilitációban résztvevő betegek számára a komplex, személyre szabott terápiák megvalósítását. A fejlesztés célja nem csupán az ellátás színvonalának emelése, hanem a rehabilitációs folyamat során nyert adatok tudományos feldolgozása is, amely új terápiás protokollok kidolgozását alapozhatja meg.

A 2025. november 26-án, az eszközök ünnepélyes átadójával egybekötött sajtótájékoztatón köszöntőt mondott Hoppál Péter kormánybiztos, Szili Katalin, az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának tagja, Miseta Attila, a PTE rektora, Cserháti Péter, a Magyar Rehabilitációs Társaság elnöke és Sebestyén Andor, a PTE Klinikai Központ elnöke.

Az eseményen a résztvevők megismerhették, hogyan támogatják a csúcstechnológiás berendezések a betegek mielőbbi felépülését, az elveszett funkciók helyreállítását, és az egészségkárosodás előtti életvitel visszanyerését.

