Hét helyen volt szükség Baranyában a tűzoltók segítségére az időjárás miatt

Péntek reggel óta hét olyan tűzoltói beavatkozásra került sor Baranya vármegyében, amelyek a télies időjárás miatt voltak szükségesek, de hétvégi ház, kémény, személyautó és biztosítéktábla is égett tegnap.



A változó halmazállapotú csapadék - hó, eső, jeges és ónos eső - főként a közlekedésben okozott gondot, a vármegye tűzoltói péntek reggel egy, délután kettő, este ismét egy közúti balesetnél avatkoztak be, péntek este és szombat hajnalban pedig egy-egy útra dőlt fát távolítottak el.

Péntek este egy harkányi családi ház tetejéről távolították el a havat és a jeget, mert a víz befolyt az épületbe.

A balesetek során egyetlen ember sérült meg, miután péntek délután az M6-os autópályán egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze. A kisteherautó sofőrjét könnyebb sérülésekkel szállították kórházba.

A balesetnél a mohácsi hivatásos tűzoltók avatkoztak be, a helyszín biztosítása mellett áramtalanították a járműveket, az úttestre folyt olajat leszórták, illetve megszüntették a forgalmi akadályt. A helyszínen teljes útzár volt érvényben.

Baranya vármegyében piros riasztás volt érvényben ónos eső miatt, ezért a vármegyei igazgatóságon délelőtt 9 és este fél 10 között operatív törzs működött.

Kétszintes hétvégi ház felső szintjén keletkezett tűz tegnap délelőtt Nagykozárban. A füstöt a szomszédok vették észre, a tűzoltók kiérkezéséig megkezdték az oltást. A pécsi hivatásos tűzoltók a még izzó részeket egy vízsugárral eloltották. A tűz vélhetően elektromos meghibásodás miatt keletkezett.

Családi ház kéményében lerakódott korom izzott péntek délután Pécsett, a Kodó dűlőben. A hőtől a kémény fala felmelegedett és több helyen megrepedt. A pécsi hivatásos tűzoltók segítettek az égéstermék eltávolításában, valamint hőkamerával átvizsgálták a kéményt és annak környezetét. A lakók a fűtést alternatív módon meg tudják oldani, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.

Személyautó motortere égett tegnap délután Pécsett, a Kőrösi Csoma Sándor utcában. Bár a helyszínen lévők megpróbálták eloltani a tüzet, nem jártak sikerrel, a lángokat a helyi hivatásos tűzoltók fékezték meg. A tűz, mely vélhetően az üzemanyag-rendszer meghibásodása miatt keletkezett, a motortérről nem terjedt másra, személyi sérülés nem történt.

Villanyoszlopon lévő elektromos biztosítékok égtek ki tegnap este Dunaszekcsőn, a II. Lajos utcában. A mohácsi hivatásos tűzoltók kiérkezésekor a vezetékek már nem lángoltak, az egység egy porral oltóval avatkozott be. A káreset miatt több fogyasztási helyen kiesett az áramszolgáltatás, a szakemberek azonnal megkezdték a helyreállítást.