Hét helyen volt szükség Baranyában a tűzoltók segítségére az időjárás miatt
2026. január 10. szombat 11:07
Péntek reggel óta hét olyan tűzoltói beavatkozásra került sor Baranya vármegyében, amelyek a télies időjárás miatt voltak szükségesek, de hétvégi ház, kémény, személyautó és biztosítéktábla is égett tegnap.
A változó halmazállapotú csapadék - hó, eső, jeges és ónos eső - főként a közlekedésben okozott gondot, a vármegye tűzoltói péntek reggel egy, délután kettő, este ismét egy közúti balesetnél avatkoztak be, péntek este és szombat hajnalban pedig egy-egy útra dőlt fát távolítottak el.
Péntek este egy harkányi családi ház tetejéről távolították el a havat és a jeget, mert a víz befolyt az épületbe.
A balesetek során egyetlen ember sérült meg, miután péntek délután az M6-os autópályán egy személyautó és egy kisteherautó ütközött össze. A kisteherautó sofőrjét könnyebb sérülésekkel szállították kórházba.
A balesetnél a mohácsi hivatásos tűzoltók avatkoztak be, a helyszín biztosítása mellett áramtalanították a járműveket, az úttestre folyt olajat leszórták, illetve megszüntették a forgalmi akadályt. A helyszínen teljes útzár volt érvényben.
Baranya vármegyében piros riasztás volt érvényben ónos eső miatt, ezért a vármegyei igazgatóságon délelőtt 9 és este fél 10 között operatív törzs működött.
Kétszintes hétvégi ház felső szintjén keletkezett tűz tegnap délelőtt Nagykozárban. A füstöt a szomszédok vették észre, a tűzoltók kiérkezéséig megkezdték az oltást. A pécsi hivatásos tűzoltók a még izzó részeket egy vízsugárral eloltották. A tűz vélhetően elektromos meghibásodás miatt keletkezett.
Családi ház kéményében lerakódott korom izzott péntek délután Pécsett, a Kodó dűlőben. A hőtől a kémény fala felmelegedett és több helyen megrepedt. A pécsi hivatásos tűzoltók segítettek az égéstermék eltávolításában, valamint hőkamerával átvizsgálták a kéményt és annak környezetét. A lakók a fűtést alternatív módon meg tudják oldani, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség.
Személyautó motortere égett tegnap délután Pécsett, a Kőrösi Csoma Sándor utcában. Bár a helyszínen lévők megpróbálták eloltani a tüzet, nem jártak sikerrel, a lángokat a helyi hivatásos tűzoltók fékezték meg. A tűz, mely vélhetően az üzemanyag-rendszer meghibásodása miatt keletkezett, a motortérről nem terjedt másra, személyi sérülés nem történt.
Villanyoszlopon lévő elektromos biztosítékok égtek ki tegnap este Dunaszekcsőn, a II. Lajos utcában. A mohácsi hivatásos tűzoltók kiérkezésekor a vezetékek már nem lángoltak, az egység egy porral oltóval avatkozott be. A káreset miatt több fogyasztási helyen kiesett az áramszolgáltatás, a szakemberek azonnal megkezdték a helyreállítást.
Forrás: Katasztrófavédelem
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Kétszintes családi ház ég Pécsett,...
- Egyes szakaszokon elkezdett befagyni...
- Hét helyen volt szükség Baranyában a...
- Néhány baranyai település...
- Kihűlt embereket mentettek meg több...
- Leállt a mohácsi kikötő építése,...
- Kedvezményesen korizhatnak a jégpályán
- Két autó ütközött az M6-oson,...
- Telt ház van, de senkit nem küldenek...
- Zárva tart ma a pécsi műjégpálya az...