Halálos baleset történt Himesháza közelében, a sztrádán

A mentés és a helyszínelés idejére lezárták az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalát, Himesháza közelében, a 180. és a 181. kilométer között.

Lapunk értesülése szerint egy személykocsi a szalagkorlátnak ütközött.

A balesetet követően az autót vezető nő ki tudott szállni, ám egy előbb egy érkező másik autó, majd egy kamion is elütötte.

A nő a helyszínen életét veszítette.



A balesetnél a mohácsi és a véméndi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A rajok áramtalanítottak egy autót. A helyszínen van a Baranya vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták.