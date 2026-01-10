Halálos baleset történt Himesháza közelében, a sztrádán
2026. január 10. szombat 14:11
A mentés és a helyszínelés idejére lezárták az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalát, Himesháza közelében, a 180. és a 181. kilométer között.
Lapunk értesülése szerint egy személykocsi a szalagkorlátnak ütközött.
A balesetet követően az autót vezető nő ki tudott szállni, ám egy előbb egy érkező másik autó, majd egy kamion is elütötte.
A nő a helyszínen életét veszítette.
A balesetnél a mohácsi és a véméndi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A rajok áramtalanítottak egy autót. A helyszínen van a Baranya vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is. Az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták.
