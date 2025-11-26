Bestiálisan végzett egy aggastyánnal egy pécsi férfi

Az emberölésért életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt férfi büntetésének helybenhagyására tett indítványt a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség.



A büntetett előéletű pécsi férfi 2024. augusztus 23-án este 10 óra tájban hazafelé tartva egy nyitott kertkapura lett figyelmes, amelyen belépett, majd az épületet megkerülve a hátsó bejáraton belopakodott a ház előszobájába.

Értéktárgyak utáni kutatása zajára felébredt a 94 éves sértett, aki megpróbálta a vádlottat a lakásból kizavarni. A tetten ért tolvaj ezután öntudatlanságig bántalmazta bestiális módon a lakásban talált különböző tárgyakkal az idős férfit, akit végül megfojtott.

A rabló egy tévét és faliórákat vitt el a házból, a sértett 5 millió forint készpénzét nem találta meg. A zsákmány biztonságba helyezése után a vádlott visszament a helyszínre és felgyújtotta a házat.



Az elsőfokon eljárt Pécsi Törvényszék emberölés bűntette és rongálás bűntette miatt

életfogytig tartó szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.



Az ítélet ellen a vádlott és védője eltérő minősítésért és enyhítésért fellebbezett.

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyására tett

indítványt.



Az ügyben a Pécsi Ítélőtábla fog másodfokon döntést hozni.