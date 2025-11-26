Bestiálisan végzett egy aggastyánnal egy pécsi férfi
2025. november 26. szerda 10:38
Az emberölésért életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt férfi büntetésének helybenhagyására tett indítványt a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség.
A büntetett előéletű pécsi férfi 2024. augusztus 23-án este 10 óra tájban hazafelé tartva egy nyitott kertkapura lett figyelmes, amelyen belépett, majd az épületet megkerülve a hátsó bejáraton belopakodott a ház előszobájába.
Értéktárgyak utáni kutatása zajára felébredt a 94 éves sértett, aki megpróbálta a vádlottat a lakásból kizavarni. A tetten ért tolvaj ezután öntudatlanságig bántalmazta bestiális módon a lakásban talált különböző tárgyakkal az idős férfit, akit végül megfojtott.
A rabló egy tévét és faliórákat vitt el a házból, a sértett 5 millió forint készpénzét nem találta meg. A zsákmány biztonságba helyezése után a vádlott visszament a helyszínre és felgyújtotta a házat.
Az elsőfokon eljárt Pécsi Törvényszék emberölés bűntette és rongálás bűntette miatt
életfogytig tartó szabadságvesztésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.
Az ítélet ellen a vádlott és védője eltérő minősítésért és enyhítésért fellebbezett.
A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyására tett
indítványt.
Az ügyben a Pécsi Ítélőtábla fog másodfokon döntést hozni.
Forrás: Baranya Vármegyei Fellebbviteli Főügyészség
