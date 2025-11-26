Fagyos éj után napsütéses nap vár ránk csütörtökön
2025. november 26. szerda 16:38
Csütörtökön a Tiszántúlon és a Dunántúlon is sok lesz a felhő, a középső országrészben süthet ki hosszabb időre a nap.
Csapadék nem valószínű.
Ma az északnyugati, nyugati, a Tiszántúlon a délnyugati, holnap az északira forduló szelet kísérik erős, kevés helyen viharos lökések.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és +2 fok között valószínű, de az északi szélvédett, derült völgyekben hidegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 3 és 7 fok között alakul.
MTI
