Hófúvásos, hideg éj után szeles napunk lesz vasárnap

Késő délutántól az északiasra forduló szél főként a Dunántúlon és az északkeleti, keleti területeken egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik, ezzel együtt hófúvás is egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki.

Vasárnap is többfelé erős, helyenként viharos lesz az északnyugati szél, ami továbbra is hófúvást okozhat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -10, -4 fok között alakul, ennél hidegebb a derült, szélvédett északkeleti tájakon lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap döntően -5 és 0 fok között alakul.