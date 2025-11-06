Súlyosabb büntetést kérnek az ügyészek a komlói késelőre
2025. november 06. csütörtök 09:37
A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség fenntartotta a féltékenységből késelő vádlott büntetésének súlyosítására irányuló ügyészi fellebbezést.
A nő fél év együttélés után megelégelte élettársa agresszív viselkedését, ezért 5 éves
kisfiával együtt barátnőjéhez költözött.
Néhány héttel később a férfi megpróbálta felvenni a kapcsolatot vele, amelybe az anyuka végül beleegyezett. A vádlott kérte, hogy kapcsolatukat kezdjék újra, de volt párja ezt visszautasította.
A csalódott vádlott ekkor egy konyhakést ragadott, és „most meghalsz" felkiáltással több alkalommal megszúrta őt.
Az incidensnél jelen volt a nő gyermeke, valamint a befogadó barátnő fia is, akit szintén megszúrt a vádlott, majd elmenekült, de másnap elfogták Budapesten.
A sértettek súlyosan sérültek, de túlélték a támadást.
Az első fokon eljárt Pécsi Törvényszék emberölés bűntettének kísérletében mondta ki
a vádlottat bűnösnek, ezért őt 13 év szabadságvesztésre és 10 év közügyektől
eltiltásra ítélte.
Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, míg a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett.
A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség fenntartotta a súlyosításra irányuló ügyészi
fellebbezést.
A fellebbezésekről a Pécsi Ítélőtábla fog döntést hozni.
Forrás: Baranya Vármegyei Fellebbviteli Főügyészség
