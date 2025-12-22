Betegekhez, idősekhez is elvitték az adventi fényt a kórházlelkészség önkéntesei

Az ünnepek közeledtével a kórházlelkészségi munkatársak idén is figyelmet fordítottak azokra, akik egészségügyi állapotukból adódóan az adventi készület programjain nem tudtak részt venni. A Pécsi Egyházmegye fenntartásában működő Szent Lőrinc Gondozóotthonban élő idős fekvőbetegekhez és kórházi gondozásban lévőkhöz is elvitték az adventi várakozás fényét.

A látogatások során Fazekas Zsófia beteglátogató hegedűjátéka és Siptár Dana kórházlelkészségi koordinátor éneke töltötte meg az otthon tereit.

A csapathoz csatlakozott Dánél Mária Francesca betegápoló szerzetesnővér, aki egyéb időszakban a telefonon hívható lélekerősítő vonalon segíti azokat, akiknek szüksége van beszélgetésre, illetve Kiss Andrea, az intézmény mentálhigiénés munkatársa.

A jól ismert karácsonyi dallamok a demenciával küzdő idősekben is felidézték a régi emlékeket: volt, aki halkan együtt énekelt, más pedig meghatottan csak annyit mondott, hogy: „ezt a dalt én is ismerem". A zene és az ének sokak számára tette ünnepivé a pillanatot.

A figyelmesség nem állt meg a gondozóotthon kapujában: az önkéntesek a Pécsi Klinika pszichiátriai osztályán is igyekeztek szebbé tenni a kórházban töltött időt azok számára, akik az ünnepeket nem tudják családjuk körében tölteni.

Itt is felcsendült Fazekas Zsófia hegedűjátéka, miközben a kórházlelkészségi önkéntesek versekkel ajándékozták meg a jelenlévőket. A gyönyörűen feldíszített asztal, valamint a sok finomság még különlegesebbé tette a napot.

Ezek a látogatások ismét emlékeztettek arra, hogy a karácsony lényege nem a külsőségekben, hanem az egymás felé fordulásban, az együttérzésben és a szeretet személyes jelenlétében rejlik.