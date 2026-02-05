Február 16-ig lehet jelentkezni a tavaszi érettségi vizsgákra

A május-júniusi érettségi vizsgákra február 16-ig lehet jelentkezni. Az érettségizők rendes, előrehozott, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, valamint javító vizsgát tehetnek - közölte az Oktatási Hivatal (OH) csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a tavaszi vizsgaidőszakban a középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek érettségi vizsgákat, és a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk, valamint a kormányhivatalok elérhetőségei is megtalálhatók az OH honlapján.



Idén a tavaszi érettségi vizsgaidőszak május 4-től július 1-jéig tart. Az írásbeli vizsgákat május 4. és 22. között rendezik meg, az emelt szintű szóbeli vizsgákat június 3. és 10. között tartják, a középszintű szóbelik június 15. és július 1. között lesznek.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételire a jelentkezés külön-külön történik, egyik jelentkezés sem váltja ki vagy helyettesíti a másikat.

Az általános felsőoktatási felvételi eljárásra február 15-ig lehet jelentkeznie az érintetteknek a felvi.hu honlapon elérhető E-felvételiben - áll a közleményben.