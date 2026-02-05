Durván emelkedik az influenzások száma

A múlt héten 77 700-an fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel a figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján csütörtökön. Ez a szám az azt megelőző héten 60 500 volt.

Légúti fertőzés tüneteivel január 26. és február 1. között 286 900 ember kereste fel orvosát.

Azt írták: az ötödik héten influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók közül 47,5 százalék volt gyerek, 27,3 százalék 15-34 éves fiatal felnőtt, 19 százalékuk a 35-59 évesek, míg 6,2 százalékuk a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

Az 5. héten Bács-Kiskun és Győr-Moson-Sopron vármegye kivételével valamennyi közigazgatási területen nőtt az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héthez viszonyítva. A legtöbb beteg Fejér, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében volt, a legkevesebb Bács-Kiskun, Zala és Heves vármegyében.

Közölték azt is, az ötödik héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról huszonnyolc jelentés érkezett; öt bölcsőde, kilenc óvoda, tizenegy általános iskola és három idősek otthona volt érintett.

Kórházba a múlt héten 266-an kerültek súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 34-en szorultak intenzív/szubintenzív ellátásra.