Várhatóan nem emelkedik a koronavírus-fertőzések száma
2026. február 05. csütörtök 13:55
Az év 5. hetében országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.
A tájékoztató szerint az év 5. hetében 20 ellátási területen stagnálást tapasztaltak, csökkenést figyeltek meg Egerben és Veszprémben, míg emelkedést sehol nem mértek.
Az örökítőanyag koncentrációja a budapesti agglomeráció mintájában, valamint Zalaegerszegen, Pécsen és Békéscsabán az emelkedett, Budapest északi, déli és központi mintájában, Székesfehérváron, Tatabányán, Győrben, Veszprémben, Szombathelyen, Kaposváron, Szekszárdon, Kecskeméten, Szegeden, Szolnokon, Debrecenben, Nyíregyházán, Egerben és Salgótarjánban a mérsékelt, Miskolcon az alacsony tartományban volt.
Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának növekedése nem várható.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Autószalon épületébe csapódott egy...
- Indul a 13. havi nyugdíj és a 14....
- Február 16-ig lehet jelentkezni a...
- Durván emelkedik az influenzások száma
- Már csak egy hét, s indul a télűzés:...
- Jelentősen emelkedett tavaly az...
- A Szentírás áll az egyházmegyei...
- Várhatóan nem emelkedik a...
- Pécsett is elérhető a sajátsejtes...
- Sebesvonatok járnak Pécs és Mohács...