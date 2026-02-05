Várhatóan nem emelkedik a koronavírus-fertőzések száma

Az év 5. hetében országos szinten stagnált a koronavírus örökítőanyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.

A tájékoztató szerint az év 5. hetében 20 ellátási területen stagnálást tapasztaltak, csökkenést figyeltek meg Egerben és Veszprémben, míg emelkedést sehol nem mértek.

Az örökítőanyag koncentrációja a budapesti agglomeráció mintájában, valamint Zalaegerszegen, Pécsen és Békéscsabán az emelkedett, Budapest északi, déli és központi mintájában, Székesfehérváron, Tatabányán, Győrben, Veszprémben, Szombathelyen, Kaposváron, Szekszárdon, Kecskeméten, Szegeden, Szolnokon, Debrecenben, Nyíregyházán, Egerben és Salgótarjánban a mérsékelt, Miskolcon az alacsony tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának növekedése nem várható.