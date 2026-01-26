A lakosság bevonásával vizsgálják az influenza terjedését

A lakosság bevonásával vizsgálják a MASZK 2.0 kutatás keretében az influenza terjedését a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) vezette Egészségbiztonság Nemzeti Laboratórium munkatársai - tájékoztatta a felsőoktatási intézmény kommunikációs partnere hétfőn az MTI-t.

A közlemény szerint miközben az országban hetente több tízezren keresik fel orvosukat influenzaszerű tünetekkel, sok százezer ember gyógyul otthon, láthatatlanul a statisztikák számára. Az SZTE MASZK 2.0 kutatása a lakosság közvetlen bevonásával (citizen science) igyekszik feltérképezni ezeket a hiányzó láncszemeket.

A hagyományos adatszolgáltató rendszerekből hiányoznak a viselkedési mintákra, az óvintézkedésekre és a társas kapcsolatokra vonatkozó adatok, noha ezek elengedhetetlenek a járványok pontos modellezéséhez. E hiányosságok kezelésére a MASZK 2.0 kutatás olyan adatgyűjtési módszerekre és az ezekre épülő matematikai modellek finomhangolására fókuszál, amelyek elősegítik a gócpontok és a járványhullámok időbeni felismerését és megbízhatóbb előrejelzését. A MASZK 2.0 kutatás nemcsak a COVID-19 és az influenza terjedését, hanem az oltási hajlandóságot is vizsgálja a magyar lakosság körében, a felnőtt résztvevők és gyermekeik bevonásával.

A részvétel teljesen anonim, önkéntes, és hetente mindössze 2 percet vesz igénybe a www.maszkmonitor.hu oldalon vagy a mobiltelefonokra letölthető MASZK 2.0 alkalmazásban.

A matematikai modellek számára a járvány tetőzésekor gyűjtött adatok a legértékesebbek, hiszen ekkor látható legtisztábban a fertőzés dinamikája. Mivel az influenzaszezon jelenleg is tetőzik, most minden kitöltés kiemelt értékkel bír.

A WHO európai régiója szerint az idei influenzaszezon a szokásosnál mintegy négy héttel korábban kezdődött. December 8-14. között már 28 ország jelzett magas vagy nagyon magas influenzás aktivitást. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) legfrissebb járványügyi jelentése szerint január 3. hetére több ország ugyan már túl van a járvány csúcspontján, a kórházi ellátás iránti igény azonban továbbra is magas, különösen a 65 év felettiek körében.

Magyarországon a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentései megerősítik a trendet: december 15-21. között 46 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű tünettel, míg az akut légúti fertőzések száma meghaladta a 250 ezret. Ez a szám 2026. január 12-18. között sem mérséklődött számottevően: országszerte 45 700 páciens fordult orvoshoz influenzaszerű és 216 300 beteg akut légúti fertőzés tüneteivel.

