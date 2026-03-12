Idén is elindul a Csíksomlyó Expressz és a Székely Gyors

Idén is elindul a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz a csíksomlyói pünkösdi búcsúba a Kárpáteurópa Utazási Iroda és a MÁV Személyszállítási Zrt. szervezésében - közölték a szervezők csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.

A négynapos, május 22-től 25-ig tartó program során a zarándokok részt vesznek a csíksomlyói búcsún, a Mária ünnepen, majd másnap elzarándokolnak Gyimesbe, a történelmi Magyarország ezeréves határához.

Mező Tibor, a Kárpáteurópa Utazási Iroda ügyvezetője ismertette:

a Csíksomlyó Expressz Szombathelyről indul, majd Sopron, Kapuvár, Csorna, Győr, Komárom, Tatabánya érintésével érkezik a budapesti Keleti pályaudvarra. Ott összekapcsolják a Székely Gyorssal, és a két vonat össznemzeti zarándokvonatként indul Erdélybe. A vonat Dél-Erdélyen át érkezik a Székelyföldre, ahol Felcsíkban és Alcsíkban teszi le utasait.

A vonat utasai szombaton együtt zarándokolnak a csíksomlyói Mária-kegyhelyre, ahol részt vesznek a búcsúi szentmisén, vasárnap pedig Gyimesbe mennek, ahol az ezeréves határnál szintén részt vesznek a szentmisén, majd az ott tartott műsoron.

A zarándokvonatok másik útvonalon, észak felé, a Maros völgyét követve indulnak vissza Magyarországra, és Debrecen érintésével, éjfél körül érkeznek vissza a Keleti pályaudvarra.

Petrus György, a Kárpáteurópa Utazási Iroda cégvezetője hozzátette: a Keleti pályaudvarról a Csíksomlyó Expressz visszatér Nyugat-Magyarországra, és hajnalban érkezik meg Szombathelyre.

A vonat díszvendége Varga Miklós Máté Péter-díjas magyar énekes, színész lesz aki Tusnádfürdőn és az ezeréves határnál lép majd fel. A vonaton utazik és énekel Dévai-Nagy Kamilla Liszt Ferenc-díjas érdemes művész a tanítványaival, valamint egy zenekar, amely mindig annak a tájegységnek a zenéjét játssza, amelyen a vonat éppen áthalad

- hangzott el.

Mező Tibor közölte: az össznemzeti zarándokvonatot a Márton Áron emlékére felmatricázott mozdony húzza. A vonat közepén két büfékocsi szolgálja ki a zarándokokat. Minden kocsiban lesz külön zarándokvezető, aki információval látja el az utasokat, de a kocsik hangosításán keresztül is tájékoztatják az utasokat a látnivalókról.

Frigyesy Ágnes újságíró, a Budapesti Székely Kör elnöke elmondta: idén a gyimesi csángó gyermekek javára gyűjtenek a vonaton, az adományokat pünkösd vasárnap a szentmise végén adják át.

Kormányos László, a MÁV Személyszállítási Zrt. vezérigazgatója arról beszélt: 17. alkalommal fog elindulni az össznemzeti zarándokvonat. A vasúttársaság és a Kárpáteurópa Utazási iroda az elmúlt években összesen több mint 20 ezer zarándokot utaztatott közösen.

Kitért arra: a 2025-ben a MÁV-Start, a Volánbusz Zrt. és a MÁV-HÉV Zrt. összevonásával létrejött MÁV Személyszállítási Zrt. célja, hogy még több utast tudjanak elszállítani még jobb szolgáltatást nyújtva.

Ismertette: 2025-ben a vállalat utasszáma - a helyi és a helyközi közlekedést is számolva - meghaladta az 1,15 milliárdot. Hozzátette: közel 1,5 millió utast szállítottak csoportos utazás keretében. Ez több mint 50 ezer, mindenféle korosztályú csoportot jelent, a hatfős csoporttól az akár ezerfős csoportokig.

Megjegyezte: 2025-ben a nyári időszakban meghaladta a 70 ezret az Erzsébet táborba utazók száma.

Azzal, hogy a Volánbusz is a MÁV Személyszállítási Zrt. része lett, könnyebben és hatékonyabban tudják az utasokat a lakóhelyüktől a vasútig elszállítani, így akár háztól házig tudnak a csoportoknak utazást biztosítani

- tette hozzá Kormányos László.

Csíksomlyón az első búcsújárást a legenda szerint 1567-ben tartották, amikor János Zsigmond erdélyi fejedelem fegyverrel akarta a katolikus székelyeket az unitárius vallás felvételére kényszeríteni. Csík, Gyergyó és Kászon népe pünkösd szombatján Csíksomlyón gyülekezett, Szűz Mária segítségét kérte, majd legyőzte a fejedelem seregét a Hargita Tolvajos-hágójában.

A diadal után újfent Csíksomlyón adtak hálát, egyben fogadalmat tettek, hogy ezután pünkösd szombatján minden évben elzarándokolnak oda.