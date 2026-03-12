Baranyába is érkezik a Google a gömbkameráival, frissítik az utcaképeket

Március 19-étől ismét útjára indul a Google Street View, azaz a Google Utcakép autója, hogy újabb, 360 fokos panorámaképekkel bővítse és frissítse a Google Térkép magyarországi állományát. Az idei adatgyűjtési időszak során a Street View autója több mint 50 településen, köztük Pécsett is készít majd képeket a különleges kamerarendszer segítségével, közölte a cég.

Valóság, naprakészen

A települések folyamatosan fejlődnek - új épületek emelkednek, utak és csomópontok újulnak meg. A Google rendszeres képfrissítései azt szolgálják, hogy a Google Maps, azaz a Térkép minél pontosabban tükrözze a környezet aktuális állapotát, többek között így segítve a tájékozódást és az utazástervezést.

A Google Térképnek több mint kétmilliárd havi aktív felhasználója van, sőt világszerte 250 millió vállalkozásról és helyről találhatnak a felhasználók információkat, értékeléseket, véleményeket és még sok mást. Az Utcakép ezáltal a világ minden kontinensén jelen van több mint 100 országot és területet mintegy 280 milliárd képpel megörökítve.

Életre keltett térkép

A Street View, azaz Utcakép szolgáltatás 2013 óta érhető el Magyarországon, azóta több alkalommal frissült az adatbázis, legutóbb tavaly, azaz 2025-ben. Idén Budapest mellett többek között Debrecen, Kecskemét, Pécs, Veszprém, Siófok, Zalaegerszeg, Nagykanizsa és Keszthely útjain találkozhatunk az Utcakép járművével.

A több milliárd panorámaképből felépülő Utcakép adatbázisának egy része a közreműködő felhasználóktól származik, de a Google saját gyűjtést is folytat. Ezen közös munka eredményeként ma már bárki bebarangolhatja a világot az otthona kényelméből. A Google Utcakép tehát nemcsak közlekedési segítség, de lehetőséget ad arra is, hogy virtuálisan felfedezzünk egy úti célt, végigsétáljunk egy városközponton, vagy visszanézzük, hogyan alakult át egy környék az évek során.

A Street View felületén keresztül olyan ikonikus vagy nehezen megközelíthető helyszínek is bejárhatók virtuálisan, mint az Amazonas-medence, az Antarktisz, a Machu Picchu, a Grand Canyon, Velence, az Eiffel-torony, a Burj Khalifa vagy akár a Nemzetközi Űrállomás. Magyarországi látnivalókból sincs hiány, hisz a Google számos magyar város sétálóutcáit és különleges, autóval nem megközelíthető helyeit is bejárta már kameráival: végigsétálhatunk Pécs hangulatos belvárosában, felfedezhetjük a Balaton partját, vagy körülnézhetünk az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark környezetében - mindezt online, az otthonunk kényelméből.

Az adatvédelem kiemelt szempont

A Google kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok és a magánszféra védelmére. A felvételek közzététele előtt a rendszer automatikusan elhomályosítja az arcokat és a rendszámokat, így azok nem azonosíthatók. Emellett minden Utcakép-felvételen elérhető a „Hiba bejelentése" lehetőség, amelyen keresztül bárki kérheti további részletek - például ingatlanok, járművek vagy személyek - utólagos elhomályosítását.

A szolgáltatás elérhető asztali gépen, mobil eszközökön és a Google Earth-ben is.

