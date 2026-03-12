Lángokban álló traktorhoz vágtáztak a tűzoltók Baranyában
2026. március 12. csütörtök 11:40
Teljes terjedelmében égett egy traktor az 5821-es úton, Drávasztára térségében.
A sellyei hivatásos tűzoltók egy vízsugárral eloltották a lángokat.
A raj az utómunkálatokat végzi.
Képünk illusztráció.
Forrás: Katasztrófavédelem
