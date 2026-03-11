Ennyi volt a sztrájk, helyreáll a pécsi buszmenetrend
2026. március 11. szerda 16:35
Holnaptól, azaz 2026. március 12-étől felfüggesztésre kerül a 2026. március 8. napjával életbe lépett sztrájkmenetrend, közölte a Tüke Busz Zrt.
A társaság járatai újra a 2025. október 4. napjától érvényes menetrend szerint közlekednek.
Forrás: Tüke Busz Zrt.
