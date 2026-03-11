Elindult a Barátság vezeték állapotát vizsgáló küldöttség

Elindult Kijevbe a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség, amelynek célja, hogy a tárgyalóasztalnál a magyar érdeket határozottan képviselje és a kőolajvezeték minél hamarabb újrainduljon - közölte az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, a küldöttség vezetője szerdán a záhonyi magyar-ukrán határátkelőhelyen.

Czepek Gábor a határátlépés előtt tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a magyar kormány, ellentétben a Tisza Párttal, abban hisz, hogy biztosítani kell az olcsó keleti erőforrást, és nem pedig a keleti erőforrásról való leválást.



A több ellátottság nagyobb biztonságot jelent a magyar embereknek és a rezsivédelemnek is - fogalmazott az államtitkár.

Czepek Gábor megjegyezte: a küldöttség célja, hogy érdemi párbeszédet folytasson a tárgyalóasztalnál nemcsak a kijevi energetikai kormányzattal, hanem az ottani nagykövetekkel, az Európai Bizottság képviselőjével arról, hogy az egyedüli megoldás az európai krízisre a keleti források újranyitása.

Képünkön: Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára sajtótájékoztatót tart a záhonyi magyar-ukrán határátkelőhelyen 2026. március 11-én.

