Elindult a Barátság vezeték állapotát vizsgáló küldöttség
2026. március 11. szerda 12:12
Elindult Kijevbe a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló küldöttség, amelynek célja, hogy a tárgyalóasztalnál a magyar érdeket határozottan képviselje és a kőolajvezeték minél hamarabb újrainduljon - közölte az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, a küldöttség vezetője szerdán a záhonyi magyar-ukrán határátkelőhelyen.
Czepek Gábor a határátlépés előtt tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a magyar kormány, ellentétben a Tisza Párttal, abban hisz, hogy biztosítani kell az olcsó keleti erőforrást, és nem pedig a keleti erőforrásról való leválást.
A több ellátottság nagyobb biztonságot jelent a magyar embereknek és a rezsivédelemnek is - fogalmazott az államtitkár.
Czepek Gábor megjegyezte: a küldöttség célja, hogy érdemi párbeszédet folytasson a tárgyalóasztalnál nemcsak a kijevi energetikai kormányzattal, hanem az ottani nagykövetekkel, az Európai Bizottság képviselőjével arról, hogy az egyedüli megoldás az európai krízisre a keleti források újranyitása.
Képünkön: Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára sajtótájékoztatót tart a záhonyi magyar-ukrán határátkelőhelyen 2026. március 11-én.
MTI - Fotó: MTI/Balázs Attila
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Második nekifutásra már elfogadta...
- Egyet nyert, két csatát bukott a...
- Elindult a Barátság vezeték állapotát...
- Alaposan odaégették az ételt egy...
- Minden plüssállatot meggyógyítanak a...
- Vádat emeltek az illegális...
- Megint kirabolhattak egy bankfiókot...
- Akár az esernyőkre is szükség lehet...
- Jön a pécsi buszos sztrájk: így...
- Önkormányzati rendelet alapján...