Üzent Orbán Viktor: a hazádnak szüksége van rád!

Közösen ki kell állni Magyarországért, az országnak nemet kell mondania az ukrán zsarolásra, "vagyis a hazádnak szüksége van rád!" - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök kedden a Facebook-oldalára feltöltött videóban a március 15-i Békemenettel kapcsolatban.

Orbán Viktor a Parlament előtt állva elmondta, öt nap múlva, március 15-én a Kossuth térre fut be "minden idők legnagyobb és legfontosabb békemenete".

Hozzátette, "a választás a nyakunkon", a tét hatalmas; Volodimir Zelenszkij ukrán elnök olajblokáddal próbálja megtörni Magyarországot.

"Közösen ki kell állnunk Magyarországért, mutassuk meg együtt, hogy Magyarország nemet mond az ukrán zsarolásra! Vagyis a hazádnak szüksége van rád! Találkozunk vasárnap a Békemeneten és utána itt, a Kossuth téren" - fogalmazott a kormányfő.