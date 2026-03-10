Üzent Orbán Viktor: a hazádnak szüksége van rád!
2026. március 10. kedd 15:57
Közösen ki kell állni Magyarországért, az országnak nemet kell mondania az ukrán zsarolásra, "vagyis a hazádnak szüksége van rád!" - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök kedden a Facebook-oldalára feltöltött videóban a március 15-i Békemenettel kapcsolatban.
Orbán Viktor a Parlament előtt állva elmondta, öt nap múlva, március 15-én a Kossuth térre fut be "minden idők legnagyobb és legfontosabb békemenete".
Hozzátette, "a választás a nyakunkon", a tét hatalmas; Volodimir Zelenszkij ukrán elnök olajblokáddal próbálja megtörni Magyarországot.
"Közösen ki kell állnunk Magyarországért, mutassuk meg együtt, hogy Magyarország nemet mond az ukrán zsarolásra! Vagyis a hazádnak szüksége van rád! Találkozunk vasárnap a Békemeneten és utána itt, a Kossuth téren" - fogalmazott a kormányfő.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Üzent Orbán Viktor: a hazádnak...
- Már nem kötelező a maszk viselése a...
- Kivizsgálhatja a NAV az ukrán...
- Az ágyból rángattak ki egy körözött...
- Pénzt kért, majd összeverte,...
- Hamarosan kezdődik a tavaszi...
- Pécsre indult egy szigetvári nő,...
- Pécsi Arcok - Kator György: a...
- A minimumra csökkentették az...
- Csaknem tíz éve nem volt ilyen...