Pénzt kért, majd összeverte, kirabolta ismerősét egy pécsi férfi

A Pécsi Járásbíróság kedden elrendelte egy férfi letartóztatását egy hónapra rablás bűntette és testi sértés bűntette alapos gyanúja miatt.

A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsított 2026. február 15.napján az éjszakai órákban megjelent az általa már régebben ismert sértett lakóházában, a sértett férfitől pénzt kért kölcsön.

A sértett a gyanúsított kérésének eleget téve 20.000 forint készpénzt adott át a neki, aki ezt követően a sértett mellényének jobboldali zsebéből kirántotta a sértett pénztárcáját, majd egy alkalommal ököllel gyomron vágta és a nyakánál fogva az asztalhoz taszította a sértettet úgy, hogy az asztal elcsúszott a helyéről.

Ezután a gyanúsított a pénztárcából 180.000 forint készpénzt kivett, azt zsebre tette, majd a pénztárcáját visszavenni szándékozó sértettet a nyakánál fogva az egyik székhez taszította. Mindezek után a gyanúsított megfenyegette a sértettet, és egy jelenlévő további férfit, hogy reméli nem szólnak senkinek, mert ha igen nagy gondjaik lesznek.

A sértettnek a cselekmény során nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérülése, bordatörése keletkezett.

A gyanúsított büntetett előéletű, vele szemben több további más büntetőeljárás is folyamatban van, csak elfogatóparancs alapján sikerült kézre keríteni.

Alaposan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén megszökne, elrejtőzne, az eljárásban résztvevő egyéb személyek befolyásolásával, megfélemlítésével veszélyeztetné a bizonyítást, illetve újabb szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követne el. Mindezekre figyelemmel a bíróság elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

Az ügyész a bíróság határozatát tudomásul vette, a gyanúsított és védője elsődlegesen szabadlábra helyezés, másodsorban enyhébb kényszerintézkedés érdekében jelentettek be fellebbezést így a végzés nem végleges.