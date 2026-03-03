Ukránokból álló bűnbandát kapcsoltak le Pécsett

Pécsi Járásbíróság hétfőn elrendelte öt ukrán férfi letartóztatását jelentős kárt okozó csalás bűntettének kísérlete alapos gyanúja miatt.

A nyomozás eddigi adatai szerint a sértett férfi 2026. február 19. napján munkahelyén dolgozott, amikor 10 óra 18 perckor telefonon felhívta egy a nyomozás során eddig ismeretlenül maradt - magát rendőrnek kiadó - személy, aki azt állította a sértettnek, hogy a pénze veszélyben van, mivel devizaszámlájáról megkíséreltek pénzt leemelni.

A sértettet telefonon hívó személy - a sértett segítségnyújtásba való belegyezését követően - a részére egy állítólagos banki ügyintézőt kapcsolt. A magát banki ügyintézőnek kiadó, a nyomozás során eddig szintén ismeretlenül maradt személy a sértettet az internetbanki belepési adatainak megadására kérte.

A sértett azonban nem tudta megadni a helyes adatokat, így az ügyintéző arra kérte őt, hogy ez esetben számlájáról minimálisan 50.000,- Eurót vegyen fel készpénzben, majd azt adja át a kollégájának a pénz biztonságba helyezése érdekében.

A sértett a banki ügyintéző kérésének eleget téve előbb intézkedett a bankban, különböző befektetésekben tárolt vagyonának készpénzben történő felvétele lehetővé tétele érdekében, amelyről tájékoztatta a később őt ismételten felhívó banki ügyintézőt, akivel abban állapodott meg, hogy a pénzfelvétel helyszínén, 2026. február 27. napján, pénteken fogja tudni átadni részére az összeget.

A magát banki ügyintézőnek kiadó személy biztosította a sértettet arról, hogy a pénz felvételét követően azt kollégái nyomban átveszik majd tőle a vagyon biztonságba helyezése céljából.

A sértettben azonban felmerült a gyanúja annak, hogy a magát rendőrnek, illetve banki ügyintézőnek kiadó személyek a készpénzének jogtalan módon történő megszerzése céljából őt megkísérelték megtéveszteni, tévedésbe ejteni, ezért feljelentést tett.

A sértett a feljelentés megtételét követően a nyomozó hatóság kérésének eleget téve megállapodott a magát banki ügyintézőnek kiadó személlyel az általa felvett pénzösszeg átadásának körülményiről, így arról, hogy miután felveszi a pénzt, nyomban értesíti majd az ügyintézőt és utasításait követve kollegájának át is adja az összeget.

A sértett 2026. február 27. napján 10 óra 00 perc körüli időpontban, a pénz felvételét követően telefonon értesítette a magát banki ügyintézőnek kiadó személyt, aki ekkor arra utasította a sértettet, hogy vigye a pénzt egy elhagyatott parkolóba, ahol kollegája már várni fogja a pénz átvétele és biztonságba helyezése érdekében.

A sértett - a nyomozó hatóság által előzetesen összeállított borítékba csomagolt, pénzösszeg látszatát keltő - tasakkal a parkolóba ment, ahol már várt rá az egyik gyanúsított, illetve a lelepleződés elkerülése és a gyors távozás előkészítése érdekében a szintén a parkolóban várakozó további négy gyanúsított.

A sértett a parkolóban átadta a borítékot az őt váró gyanúsítottnak.

Az átadást, így a tettenérést követően a nyomozó hatóság helyszínen várakozó tagjai megkísérelték nyomban elfogni a gyanúsítottakat, azonban valamennyien megkísérelték futva elhagyni a parkolót. A menekülő terheltek közül négy gyanúsítottat a nyomozó hatóság tagjai rövid üldözést követően a helyszín közelében intézkedés alá vonták és őrizetbe vették. Azonban parkolót gépjárművel elhagyó további egy terheltet a nyomozó hatóság tagjai csak későbbi időpontban, körözés kibocsátást követően, más megyében tudták intézkedés alá vonni és őrizetbe venni.

A gyanúsítottak terhére rótt bűncselekmény egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Mivel valamennyi gyanúsított külföldi állampolgár, alaposan tartani lehet attól, hogy szabadlábon hagyásuk esetén megszöknének elrejtőznének, a bizonyítás megnehezítésével, meghiúsításával veszélyeztetnék a bizonyítást. Mindezekre figyelemmel a bíróság elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását.

A bíróság végzését az ügyész, a gyanúsítottak és védőik is tudomásul vették, így a határozat végleges.