Durván terjed a sertéspestis Baranyában, lezárják a vadátjárókat a sztrádák felett

Jelentősen romlik az afrikai sertéspestis (ASP) járványhelyzet vaddisznókban Baranya vármegyében. Ennek okán az országos főállatorvos elrendelte a fertőzött, valamint a magas kockázatú területek bővítését. Továbbra is kiemelten fontos a betegség házi sertésekre történő átterjedésének megakadályozása és az állattartók részéről a járványvédelmi előírások maradéktalan betartása. Hazánk házisertés állománya a betegségtől mentes, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal(NÉBIH).

Az elmúlt hetekben Baranya vármegyében az ASP járványügyi helyzete jelentősen romlott és a betegség - elsősorban a nagy vadsűrűség miatt - rohamosan terjed a vaddisznók között.

Az elmúlt hat hétben a betegséget ebben a vármegyében mutatták ki a leggyakrabban, és az esetek több mint fele elhullott vaddisznóból származott.

Az országos főállatorvos ezért Baranya vármegyében tizenhat, Somogy vármegyében pedig öt vadgazdálkodási egységet nyilvánított fertőzötté.

Továbbá Baranyában tíz, Somogy vármegyében pedig tizenhat vadgazdálkodási egység területét magas kockázatú kategóriába sorolta át.

Emellett a járvány terjedésének lassítása érdekében kezdeményezte az M60-as és M6-os autópályák vadátjáróinak és egyéb - a vaddisznók átjárását lehetővé tevő - tereptárgyainak lezárását is.

Fontos kiemelni, hogy az afrikai sertéspestis emberre nem veszélyes. A betegség nem gyógyítható és nem létezik ellene vakcina.

A jelentőségét az általa okozott gazdasági kártétel adja, amely egyrészt a megbetegedett állatok leöléséből, másrészt a kereskedelmi korlátozásokból ered.

Kiemelten fontos a járvány házi sertésekre történő tovább terjedésének megakadályozása, melyhez elengedhetetlen az állattartók részéről a járványvédelmi előírások maradéktalan betartása.



A Nébih kéri az állattartókat, hogy amennyiben a sertésállományban hirtelen lázas megbetegedést, elhullást, vérzéses tüneteket észlelnek, 24 órán belül értesítsék az állatorvosukat.

A betegségről, az elrendelt előírásokról és korlátozásokról, illetve az érintett területekről szóló részletes, folyamatosan frissülő információk a Nébih honlapján megtekinthetők:

https://portal.nebih.gov.hu/hu/afrikai-sertespestis

Képünk illusztráció.