Kiderült, hány sasmadár lakja a Kárpát-medencét

Huszonkettedik alkalommal végezte el a Magyarországon telelő ragadozómadarak éves számlálását a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME).

A nemzetipark-igazgatóságokkal és más civil természetvédelmi szervezetekkel együttműködésben elvégzett munka januárban zajlott. A felmérés 2018 óta a környező országok szakembereinek bevonásával zajlik, így idén is elkészült a Pannon-régió sasleltára - közölte az MME hétfőn az MTI-vel.

A Kárpát-medence közös téli "sastérképe" több mint kétezer sas és 250 sólyom, összesen tizenhét fajhoz tartozó 18 ezer 486 ragadozó madár megfigyelésével állt össze.



A több mint hatszáz magyar, szlovák, szlovén, cseh, szerb és román madártani szakember az egy időben végzett megfigyelések miatt "sasszinkronnak" nevezett számláláson a Kárpát-medence szinte valamennyi jelentős sas- és sólyomtelelőhelyét felmérte, így a lehető legpontosabb képet adták a ragadozómadár-fajokról és azok egyedszámáról.

A magyarországi megfigyelések 3671 (2,5-szer 2,5 kilométeres) UTM-négyzetet (az ország területét felosztó rácsháló "szemek") érintettek, amely mintegy 22 ezer négyzetkilométert, azaz az ország területének több mint 20 százalékát fedte le. A felmérések a legjobb sasélőhelyekre koncentráltak, így a sasfajok szempontjából az országos állomány jelentős részét megfigyelték.

A résztvevők négy sasfaj, a rétisas 988 (tavaly 1102), a parlagi sas 732 (tavaly 790), a szirti sas három (tavaly nyolc) és a fekete sas nyolc (tavaly is nyolc) példányának megfigyelését rögzítették. A madarászok különös figyelmet fordítottak a nagytestű, fokozottan védett sólyomfajokra is, így a kerecsensólyom 85 (tavaly 71) és a vándorsólyom 42 (tavaly 50) egyedét is sikerült megfigyelni.

A Kárpát-medencei sasleltár elkészítésében részt vett hat közép-európai ország összesítésében 996 (tízszer tíz kilométeres) mintavételi négyzetben rétisas 1308 (tavaly 1708), parlagi sas 879 (tavaly 929), szirti sas nyolc (tavaly 16) és fekete sas kilenc (tavaly tíz), a felmérés során összességében tizenhét ragadozómadár-faj 18 ezer 486 (tavaly 21 ezer 973) példányát figyelték meg a szakemberek.