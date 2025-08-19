A pécsi püspöki palota, a kincstár is ingyenesen látogatható lesz az ünnepen

A Pécsi Egyházmegye családi fesztiválján, a Kovászon, augusztus 20-án újra szélesre tárja kapuit a Pécsi Püspökség. A gyermekkoncertek mellett idén is tárlatvezetésekkel, múzeumpedagógiai barangolásokkal várják az érdeklődőket. A programok ingyenesen látogathatók, előzetes regisztrációt nem igényelnek. A látogatói csoportokat érkezési sorrendben töltik fel a szervezők.

A kiemelt gyermekprogramok között szerepel a Kolompos Együttes koncertje, a Bóbita Bábszínház vásári bábjátéka, a Boridalok Trió gyerekzenei koncertje, valamint Ringató foglalkozás. A kísérőprogramokban népi játékokkal, ugrálóvárakkal, habpartyval, kézműves foglalkozásokkal, íjászattal, vívással, lovaglási lehetőséggel, állatsimogatóval, gasztrokulturális élményekkel, termelői piaccal várják az érdeklődőket. A Kovász fesztivál a Szent István király ünnepéhez kapcsolódó, 18.00 órakor kezdődő szentmisével zárul a pécsi székesegyházban.

Püspöki Palota - tárlatvezetések

Az alapjaiban 12. századi palota vezetett látogatásai során megtekinthetők a különböző korok püspöki szalonjai és dolgozószobái, berendezései és műtárgyai, köztük barokk, biedermeier és neoreneszánsz bútorok, 17-18. századi püspöki portrék, valamint Mária Terézia által adományozott falikárpitok.

Tárlatvezetések időpontja: 10:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30

Pécsi Egyházmegyei Könyvtár - könyvtárbemutató és kreatív program

A teológiai és egyháztörténeti szakkönyvtár bemutatója során az érdeklődők megismerkedhetnek a könyvtár gazdag gyűjteményével, amely többek között plébániák, szerzetesrendek és elhunyt papok hagyatékából származó dokumentumokat, kéziratokat, fotókat és különleges muzeális könyveket tartalmaz.

A program része a „Mesterségem címere: a könyv" elnevezésű kézműves foglalkozás, ahol a látogatók betekintést nyerhetnek a könyvkötés hagyományaiba és kreatív módon ki is próbálhatják azt.

A bemutatók időpontja: 10:00-14:00 között, folyamatosan





Egyházmegyei Levéltár - csoportos látogatás

A püspöki levéltár története a Pécsi Egyházmegye megalapításáig (1009) nyúlik vissza. A látogatás során bemutatásra kerül az egyházmegye kormányzásának írásos emlékanyagát őrző levéltár története, az évszázadok során használt levéltári terek, valamint a legjelentősebb levéltáros személyiségek munkássága.

A középkori töredékektől kezdve a 20. századi egyházkormányzati iratokig számos eredeti dokumentumot is megtekinthetnek az érdeklődők.

Csoportos indulások időpontja: 10:00 | 11:00 | 12:00 (Csoportonként legfeljebb 20-20 fő.)

Dóm Kőtár - állandó és időszaki kiállítás

A látogatók számára megtekinthetők a pécsi székesegyház középkori faragványai, valamint Szakács Imre László: Reményünk - Mi Atyánk című időszaki kiállítása, amely hit és művészet kapcsolatát mutatja be kortárs szemszögből.

A kiállítás kísérőprogramjaként múzeumpedagógiai foglalkozások várják az érdeklődőket minden korosztályból.

Nyitvatartás: 9:00-17:00 között

Püspöki Kincstár - állandó kiállítás

A nap folyamán ingyenesen látogatható a Püspöki Kincstár is, amelybe évszázadokon át csak kevesek nyertek betekintést. A különleges képzőművészeti kiállítás a Pécsi Egyházmegye püspöki gyűjteményének legértékesebb műtárgyait rendszerezi és tárja a nagyközönség elé.

A tárlaton többek között megtekinthető Klimó György mecénás püspök portréja és jelentős római éremgyűjteménye, valamint Karl Atzger osztrák festő Krisztus életét bemutató nagyméretű festménysorozata, amely egykor a székesegyházat díszítette. Ezek mellett Székely Bertalan és Kubányi Lajos egy-egy alkotása is helyet kapott a gyűjteményben.

Nyitvatartás: 9:00-17:00 között

A programok ingyenesen látogathatók, regisztrációt nem igényelnek. Szeretettel várjuk a történelem, az egyházi művészet és örökség iránt érdeklődőket minden korosztályból.