Szerdán még kitart a kánikula, aztán érkezik a változás

Szerdán ismételten napos, gomolyfelhős idő várható, majd a nap második felében nyugat felől vastagabb felhők érkeznek, és a kora esti óráktól hazánk északnyugati felében megnövekszik a csapadék esélye, kevés helyen zápor, zivatar előfordulhat.

A délnyugati szelet szerdán élénk, zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lökések kísérhetik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a vízparti, belvárosi, illetve magasabban fekvő tájakon melegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 29 és 34 fok között várható.