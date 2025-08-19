Szerdán még kitart a kánikula, aztán érkezik a változás
2025. augusztus 19. kedd 19:30
Szerdán ismételten napos, gomolyfelhős idő várható, majd a nap második felében nyugat felől vastagabb felhők érkeznek, és a kora esti óráktól hazánk északnyugati felében megnövekszik a csapadék esélye, kevés helyen zápor, zivatar előfordulhat.
A délnyugati szelet szerdán élénk, zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lökések kísérhetik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 17 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb, a vízparti, belvárosi, illetve magasabban fekvő tájakon melegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 29 és 34 fok között várható.
MTI
