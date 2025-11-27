Innovatív fájdalomcsillapító tapaszt fejlesztettek magyar kutatók a PTE részvételével

Ünnepélyes keretek között írták alá Pécsett csütörtök délután azokat a szerződéseket, amelyek a Pécsi Tudományegyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közös spin-off cége, a PainPatch Kft. fejlesztését segítik elő. A közös cél egy új, kombinált hatóanyagot tartalmazó fájdalomcsillapító tapasz kifejlesztése. A tapasz jövőbeli piaci hasznosítását egy kockázati tőkebefektető társaság, a Creative Accelerator Zrt. is támogatja.



A fájdalomcsillapító tapasz kifejlesztésében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, valamint a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének kutatói működtek együtt.

A projekt szakmai vezetője, és egyben a létrejött hasznosító vállalkozás ügyvezetője Dr. Pintér Erika, aki több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a gyógyszerfejlesztés és a fájdalomcsillapító kutatások terén.

A kutatócsapat célja, hogy biztonságos, hatékony és könnyen alkalmazható fájdalomcsillapító gyógyszert juttasson el a betegekhez. A szilikon polimer mátrix alapú tapasz kapszaicin és diklofenák alacsony dózisú kombinációját tartalmazza. Kifejezetten krónikus fájdalom kezelésére fejlesztették ki, és védelmére az egyetemek nemzetközi szabadalmi bejelentést is tettek.



A tapasz innovatív módon ötvözi a kapszula és a krém előnyeit: míg a kapszula irritálhatja a gyomrot, a krém pedig a nyálkahártyát, a tapasz egyenletes hatóanyagleadást biztosít, és hosszantartó hatást nyújt. További előnye, hogy a kapszaicin fokozza lokális véráramlást, így elősegíti a diklofenák felszívódását.



A PainPatch Kft. célja a készítmény hatékonyságának és biztonságosságának további vizsgálata állatkísérletekben, kísérleti tapaszok legyártása és az ún. pre-klinikai dosszié elkészítése, illetve a klinikai vizsgálatok lefolytatása. Ezek a lépések biztosítják, hogy a tapasz a lehető legszélesebb körben, biztonságosan és hatékonyan legyen elérhető a betegek számára a jövőben. A leendő termék elsődleges célpiaca az európai uniós gyógyszerpiac, különösen a krónikus mozgásszervi fájdalomban szenvedő betegeken segíthet majd az újdonság.



A Creative Accelerator Zrt. 124 millió forinttal támogatja az innovatív megoldás fejlesztésének és vizsgálatának jelenlegi fázisát.



A PTE Szenátusi Tanácstermében zajlott ünnepélyes aláíráson a vonatkozó szerződéseket a PTE részéről Miseta Attila rektor és Decsi István kancellár, a BME képviseletében Verseghi-Nagy Miklós a BME InnoLab Zrt. vezérigazgatója, a PainPatch Kft. képviseletében Pintér Erika ügyvezető, míg a Creative Accelerator Zrt. képviseletében Mogyorósi Péter vezérigazgató látta el kézjegyével.

