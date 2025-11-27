Egyszerre jön a 13. havi nyugdíj és a 14. havi első negyede
2025. november 27. csütörtök 13:13
Az Idősügyi Tanács kérésének megfelelően egyidejűleg fogják folyósítani a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első negyedét - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.
Gulyás Gergely elmondta, szerdai ülésén a kormány áttekintette a nyugdíjemeléssel kapcsolatos kérdéseket. Az Országgyűlés rövidesen elfogadja azt a törvénymódosítást, amely bevezeti a 14. havi nyugdíjat és annak első negyedét a jövő évben kifizethetővé teszi - jelezte.
Hozzátette, az Idősügyi Tanács azt a kérést fogalmazta meg, hogy a 14. havi nyugdíj kifizetése pontosan ugyanúgy történjen, mint a 13. havi nyugdíjé, ezért egyidejűleg fogják folyósítani a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első negyedét.
A jövő évi nyugdíjemelés mértéke a költségvetésben rögzített 3,6 százalék, ez várhatóan meghaladja az infláció mértékét - emelte ki.
Kitért arra is, hogy a 2025-ös költségvetésből közel 8 ezer milliárd forint jut nyugdíjra. A 2010-ben 97 ezer forintos átlagnyugdíj már 2025 szeptemberére 245 ezer forintra emelkedett, most pedig további 3,6 százalékkal, illetve a 14. havi nyugdíj első negyedével fog tovább nőni - jegyezte meg.
Hangsúlyozta azt is: a kormány mindenféle, nyugdíjasokat megsarcoló nyugdíjadó ötletét elutasítja.
MTI
