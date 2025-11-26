Leállt a mohácsi kikötő építése, azonnali hatállyal szerződést bontottak a kivitelezővel

Idén már gyakorlatilag semmilyen munkavégzés nem volt a mohácsi kikötőben, a milliárdokat felemésztő beruházás torzóként áll a Duna-parton, az építkezést végző vállalkozás pedig további forrásokat kért a befejezéshez, amit nem támogatott sem a város, sem a projektet felügyelő állami hatóság, mindezek miatt pedig a képviselő-testület legutóbbi ülésén úgy döntöttek, azonnal hatállyal szerződést bontanak a kivitelezővel, a Platina-Bau Zrt.-vel.

Már egy év működnie kellene, de ma még senki sem tudja, mikor adhatják át a mohácsi közforgalmú kikötőt, amelytől azt remélik, hogy a közúti és vasúti kapcsolattal nem csupán Mohács, de az egész régió vállalkozásai részére lehetővé válik a konténeres, vagy darabáru eljuttatása a világ bármelyik pontjára.

A határkikötőtől a város felé, a meglévő partfal folytatásaként 330 méter hosszan a három hajóállásos, darupályával, konténer-, valamint darabáru átrakására alkalmas két mobil daruval képzelték megépíteni a kikötőt. A beruházás része tehát a vasútvonal- és az útcsatlakozás korszerűsítése, valamint a kikötői irányító épülettel bezárólag a teljes parti infrastruktúra kiépítése is.

A város képviselő-testülete még 2016-ban döntött a pályázati forrásból megvalósuló beruházáshoz szükséges önerő, 294 millió forint biztosításáról.



A nagyszabású beruházás előkészítése évekkel ezelőtt elkezdődött: az önkormányzat mintegy százmillió forintot nyert el a kivitelezést megelőző tanulmányok elkészíttetésére, a szükséges vizsgálatok elvégezésére, így a beruházásról döntő kormányhatározatot követően ezekre már nem kellett várakozni.

Amint azt Pávkovics Gábor, Mohács polgármestere a legutóbbi testületi ülésen felidézte, 2017-ben írták ki a kivitelezést is magában foglaló közbeszerzési eljárást. Felhívta rá a figyelmet, hogy az eljárás sajátossága - amire az akkor érvényes szabályozás lehetőséget adott, az volt, hogy a kivitelezés mellett a nyertes cégnek kellett a terveket is elkészíteni.

Két alkalommal is sikertelennek nyilvánították a pályázati eljárást, végül harmadjára 2020 májusában, a koronavírus-járvány idején, az akkori polgármester, Csorbai Ferenc döntése értelmében a Platina Bau Zrt.-t bízták meg a munkával, nettó 5, 8 milliárd forint ellenében.



A befejezés határideje 36 hónap volt.

A kikötő alapkövét 2021-ben helyezték el, egy évre rá pedig átadták a munkagépek tárolására szolgáló 800 négyzetméter alapterületű üzemcsarnokot, valamint a 245 négyzetméter alapterületű kiszolgáló létesítményt.

Ezt követően más munkálatok mellett a partfal építése is elkezdődött.

Mindeközben kétszer is módosították a vállalkozói szerződést, többek között előre nem látott kiadások a háborús infláció miatt, a számláló ekkor már 9, 2 milliárd forintnál állt.

Pávkovics Gábor kifejtette, tavaly novemberben hasonló okokra hivatkozva a vállalkozás további forrásokat igényelt, ehhez azonban a projektet felügyelő állami hatóság és az önkormányzat sem járult hozzá.

Több egyeztetést, helyszíni ellenőrzést tartottak, ezeken pedig kiderült, hogy idén gyakorlatilag semmilyen munkavégzés nem történt a kikötőben, s a jelenlegi felállásban nincs is esély a befejezésre.

Ezért kérte a képviselők felhatalmazását a szerződés azonnali hatályú felbontására. Közölte azt is, a város természetesen kéri a kötbér megfizetését is a vállalkozástól.

A hogyan továbbról szólva a polgármester elmondta, az Építési és Közlekedési Minisztérium egy konzorcium keretében belép a beruházásba, a teljes lebonyolítást vállalva. A befejezéshez szükséges pénz rendelkezésre áll, a pályázati keret egy részét ugyanis még nem hívták le, további négymilliárd forintos támogatásról a kormány pedig már korábban döntött.

Pávkovics Gábor a befejezés dátumáról szólva azt mondta, erre csak akkor tud pontos időpontot mondani, miután lezárul az újonnan kiírandó közbeszerzési eljárás, amelynek a célja az lesz, hogy kiválasszák, melyik pályázó tehet pontot a kikötő építésének történetére.











