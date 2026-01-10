Kétszintes családi ház ég Pécsett, munkában a tűzoltók
2026. január 10. szombat 09:04
Tűz keletkezett egy kétszintes családi házban Pécsett, a Holló-dűlőben szombaton reggel.
A tűzifa gyulladt ki, a lángok a tetőtérre is átterjedtek.
A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói nagy erőkkel vonultak az esethez.
A rajok vízsugarakkal oltják a lángokat.
Forrás: Katasztrófavédelem
