Orbán Viktor: diadalt kell aratni a hazugság, a behódolás eszméje és minden hazai képviselője felett

Ez most nem a kísérletező kedvű holdkórosok ideje; a veszélyek korában élünk, békés, biztonságos, kiszámítható életet csak szavatartó, hűséges és tapasztalt kormányok adhatnak a nemzeteknek - jelentette ki Orbán Viktor pártelnök, kormányfő a Fidesz szombati budapesti kongresszusán.



Azt hangsúlyozta, hogy higgadt magabiztosságra van most a legnagyobb szükség Magyarországon.

A soron következő választáson nem csupán politikai ellenfeleinket kell legyőzni - tette hozzá, kijelentve,

"valójában diadalt kell aratni a hazugság, a komolytalanság, a cinizmus, a sumákolás, a behódolás eszméje és minden hazai képviselője felett".

Orbán Viktor hangsúlyozta: a Fideszben a nemzedékváltás is rendezetten, átgondoltan és egyetértésben zajlik, mindenki tudja a helyét, tisztában van a szerepével, magabiztosan láthatja el a feladatát.

Aki hozzánk tartozik, biztos lehet, hogy a közösség mindig számít rá, és ő is számíthat a közösségre; ha van olyan, hogy Fidesz-minőség, az bajtársiasságot jelent - jegyezte meg Orbán Viktor.

