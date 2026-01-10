Orbán Viktor: diadalt kell aratni a hazugság, a behódolás eszméje és minden hazai képviselője felett
2026. január 10. szombat 17:17
Ez most nem a kísérletező kedvű holdkórosok ideje; a veszélyek korában élünk, békés, biztonságos, kiszámítható életet csak szavatartó, hűséges és tapasztalt kormányok adhatnak a nemzeteknek - jelentette ki Orbán Viktor pártelnök, kormányfő a Fidesz szombati budapesti kongresszusán.
Azt hangsúlyozta, hogy higgadt magabiztosságra van most a legnagyobb szükség Magyarországon.
A soron következő választáson nem csupán politikai ellenfeleinket kell legyőzni - tette hozzá, kijelentve,
"valójában diadalt kell aratni a hazugság, a komolytalanság, a cinizmus, a sumákolás, a behódolás eszméje és minden hazai képviselője felett".
Orbán Viktor hangsúlyozta: a Fideszben a nemzedékváltás is rendezetten, átgondoltan és egyetértésben zajlik, mindenki tudja a helyét, tisztában van a szerepével, magabiztosan láthatja el a feladatát.
Aki hozzánk tartozik, biztos lehet, hogy a közösség mindig számít rá, és ő is számíthat a közösségre; ha van olyan, hogy Fidesz-minőség, az bajtársiasságot jelent - jegyezte meg Orbán Viktor.
MTI - Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Hófúvásos, hideg éj után szeles...
- Bemutatatták a Fidesz-KDNP egyéni...
- Orbán Viktor: diadalt kell aratni a...
- Jelentősen csökkent a havas napok...
- Néhány baranyai település...
- Halálos baleset történt Himesháza...
- Hét helyen volt szükség Baranyában a...
- Egyes szakaszokon elkezdett befagyni...
- Több mint kétezer településen...
- Telt ház van, de senkit nem küldenek...