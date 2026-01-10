Bemutatatták a Fidesz-KDNP egyéni képviselőjelöltjeit - Baranyában nincs meglepetés

Erős csapat, olyan csapat, ami 106 válogatott, magas minőséget képviselő elöltből áll - mondta a Fidesz-KDNP egyéni országgyűlési képviselőjelöltjeiről Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Budapesten, a párt 31. kongresszusán.

A Fidesz elnöke kijelentette, hogy ez egy olyan csapat, amelyből holnap ki tudna állítani nem egy, hanem két teljes kormányt is.

Úgy fogalmazott, ellentétben az ellenfelükkel, az ő jelöltjeiknek "épek a hangszálaik, van hangjuk". A jelölteknek mindenük megvan, hangjuk, véleményük, állaspontjuk, nézeteik, programjuk és nem félnek ezekről beszélni - szögezte le.

"Mi nem lapítunk, nem sunnyogunk, mi büszkén állunk ki a magyar emberek elé, újabb négyéves felhatalmazást kérve tőlük". Mi senkit nem nézünk le, senkiről nem feledkezünk el, nekünk mindenki fontos - mondta a kormányfő.

Íme, a baranyai jelöltek:

Baranya 1. (Pécs): Cziráki Attila

Baranya 2. (Pécs): Hoppál Péter

Baranya 3. (Mohács): Hargitai János

Baranya 4. (Szigetvár): Nagy Csaba