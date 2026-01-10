Bemutatatták a Fidesz-KDNP egyéni képviselőjelöltjeit - Baranyában nincs meglepetés
2026. január 10. szombat 18:03
Erős csapat, olyan csapat, ami 106 válogatott, magas minőséget képviselő elöltből áll - mondta a Fidesz-KDNP egyéni országgyűlési képviselőjelöltjeiről Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Budapesten, a párt 31. kongresszusán.
A Fidesz elnöke kijelentette, hogy ez egy olyan csapat, amelyből holnap ki tudna állítani nem egy, hanem két teljes kormányt is.
Úgy fogalmazott, ellentétben az ellenfelükkel, az ő jelöltjeiknek "épek a hangszálaik, van hangjuk". A jelölteknek mindenük megvan, hangjuk, véleményük, állaspontjuk, nézeteik, programjuk és nem félnek ezekről beszélni - szögezte le.
"Mi nem lapítunk, nem sunnyogunk, mi büszkén állunk ki a magyar emberek elé, újabb négyéves felhatalmazást kérve tőlük". Mi senkit nem nézünk le, senkiről nem feledkezünk el, nekünk mindenki fontos - mondta a kormányfő.
Íme, a baranyai jelöltek:
Baranya 1. (Pécs): Cziráki Attila
Baranya 2. (Pécs): Hoppál Péter
Baranya 3. (Mohács): Hargitai János
Baranya 4. (Szigetvár): Nagy Csaba
MTI - Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Hófúvásos, hideg éj után szeles...
- Bemutatatták a Fidesz-KDNP egyéni...
- Orbán Viktor: diadalt kell aratni a...
- Jelentősen csökkent a havas napok...
- Néhány baranyai település...
- Halálos baleset történt Himesháza...
- Hét helyen volt szükség Baranyában a...
- Egyes szakaszokon elkezdett befagyni...
- Több mint kétezer településen...
- Telt ház van, de senkit nem küldenek...