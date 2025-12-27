Pécsi nyomozók részvételével csaptak le egy drogbandára

Egy tavaly óta tartó nyomozás folytatásaként újabb dílerekre és fogyasztókra csaptak le a Tolna vármegyei rendőrök, ezúttal a KR NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal pécsi osztályával közösen. Egyszerre 11 helyszínen egy összehangolt akció keretében kopogtattak kábítószer-kereskedőknél és -fogyasztóknál.

Még 2024-ben indult nyomozás a Paksi Rendőrkapitányságon egy 21 éves tengelici férfival szemben, aki már évek óta marihuánát árusított a településén, Tolnán, Pakson és másutt a vármegyében. A paksi rendőrök még tavaly ősszel kapcsolták le őt, akkor a kutatás során 180 gramm marihuánát foglaltak le nála, melynek feketepiaci értéke meghaladta a 900 ezer forintot. A bíróság még tavaly letartóztatta a tengelici férfit.

Néhány hónappal később a rendőrök eljutottak a drogterjesztő felső vonalához, egy szintén 21 éves budapesti férfihoz.

Akkor paksi nyomozók Tolna vármegyei felderítőkkel kopogtattak a díler lakásán, ahol a kutatás során 1-1 gramm hasist és kokaint, 700 ecstasy tablettát, 110 gramm marihuánát és több mint 1,3 millió forintot találtak. A több mint 800 adagnyi lefoglalt kábítószer feketepiaci értéke csaknem 1,5 millió forint volt.

A bíróság letartóztatta a budapesti dílert is, ma már bűnügyi felügyeletben várja a folytatást.

Itt azonban még nincs vége a történetnek. Nem csak a tengelici férfi tartozott a 21 éves fővárosi díler üzletfelei közé, utóbbi számos fogyasztót és terjesztőt is kiszolgált. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a KR NNI Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal pécsi osztályának nyomozói Budapesten 11 helyszínen tartottak összehangolt kutatást a napokban.

A KR NNI munkatársai eközben elfogták a 25 éves B. Ferencet egy XIV. kerületi lakásban, akinél bruttó 1700 gramm különböző állagú és fajtájú kábítószert találtak. Ezek között volt por, folyadék és bélyeg is.

Ezen túl több mint 1 millió forintot is lefoglaltak. Ebben a lakásban elfogtak egy 30 és egy 28 éves férfit is, akik a gyanú szerint a díler vásárlói voltak. Tőlük csekély mennyiségben marihuánát foglaltak le a rendőrök.

A nyomozók őrizetbe vették a kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított férfit, és kezdeményezték letartóztatását, amit a bíróság elrendelt. A két fogyasztó szabadlábon védekezik.

A Tolna vármegyei nyomozók a beszerzett bizonyítékok alapján az akciót követően két szintén budapesti dílert is meggyanúsítottak. Így az ügynek már 15 gyanúsítottja van.