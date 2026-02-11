Gyerekeket rabolt ki egy férfi Pécsett, lecsukták

A Pécsi Járásbíróság kedden elrendelte egy fiatal férfi letartóztatását egy hónapra rablás bűntette és rablás bűntettének kísérlete alapos gyanúja miatt.

A nyomozás eddigi adatai szerint a hajléktalan életmódot folytató gyanúsított 2026. február 6. napján a kora délutáni órákban Pécsett egy útkereszteződéshez közel eső járdaszakaszon, az ott rollerrel közlekedő gyermekkorú sértett fiút megállásra kényszerítette azzal, hogy elé állt, majd tőle 2500 forintot kért buszjegyre.

Miután a fiú nem tudott neki pénzt adni, a gyanúsított felszólította őt, hogy ha a közelben lakik, akkor menjen haza és hozzon neki. Miután a fiú ezt elutasította, a gyanúsított erőszak kilátásba helyezésével fenyegette meg.

A gyanúsított félelmet keltett a gyermekkorú sértettben, akit végül hazakísért, majd ott már 5000 forintot kért azzal, hogy ételt is szeretne venni.

A gyermekkorú sértett - mivel szülei nem voltak otthon, egyedül volt -otthonából egy 10000 forintos bankjegyet vitt ki a gyanúsítottnak, aki azt megköszönte, majd elköszönt a sértettől, azonban pár másodperc múlva visszament hozzá és kijelentette, hogy kell neki még egy 10000 forintos.

A sértett továbbra is fenyegetve érezte magát, ezért visszament a lakásba és még egy tízezer forintost adott át a gyanúsítottnak, aki ezt követően a belváros felé távozott.

2026. február 8. napján, szintén a kora délutáni órákban Pécsett egy forgalmas buszmegállóban a gyanúsított megszólított egy kiskorú fiút azzal, hogy ki tudná-e segíteni 2500 forinttal.

A kiskorú sértett azt válaszolta, hogy nincs nála pénz, akkor a gyanúsított erősködött, hogy nézze meg a táskáját, hogy biztos-e ez. A sértett megijedt a nála egy fejjel magasabb és idősebb gyanúsítottól, kinyitotta a hátizsákját és közölte, hogy nincs pénze. Ekkor a gyanúsított a bankkártyájára kérdezett rá, de a sértettől tagadó választ kapott.

A gyanúsított ekkor olyan kijelentést tett, hogy hazakíséri a sértettet, aki majd ott ad neki pénzt, de a sértett azt válaszolta, hogy nem megy haza és nem ad pénzt, majd a belváros irányába indult.

A gyanúsított kissé lemaradva követte a sértettet, aki elővette a telefonját, ekkor a gyanúsított hirtelen mellett termett és megkérdezte, hogy nem hívhatná-e fel valamelyik hozzátartozóját, illetve több, személyes kérdést tett fel a sértettnek egyre agresszívebb hanglejtéssel és kérdezte, hogy verekedne-e a telefonjáért.

A sértett nemmel válaszolt, erre a gyanúsított közölte vele, hogy akkor neki kell adnia.

Ekkor a kiskorú sértett már nagyon félt, de a gyanúsított tovább magyarázott neki arról, hogy haza kell jutnia ezért kell a pénz. Mindeközben egy üzlet elé értek, ahová a sértett bement, a gyanúsított tovább nem követte.

A gyanúsított büntetett előéletű és vele szemben más büntetőeljárás is folyamatban van. A jelen eljárásban terhére rótt jelentős tárgyi súlyú bűncselekményekre figyelemmel alaposan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén elérhetetlenné válna, megszökne, elrejtőzne, az eljárásban résztvevő egyéb személyek befolyásolásával, megfélemlítésével veszélyeztetné a bizonyítást, illetve újabb, szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követne el. Mindezekre figyelemmel a bíróság elrendelte a letartóztatását.

Az ügyész a bíróság végzését tudomásul vette, a gyanúsított és védője elsődlegesen szabadlábra helyezés, másodsorban enyhébb kényszerintézkedés alkalmazása érdekében jelentettek be fellebbezést, így a határozat nem végleges.