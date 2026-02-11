Újabb baleset: Bóly közelébe riasztották a mentőket
2026. február 11. szerda 09:23
Lesodródott az útról egy személyautó a Borjádot és Bólyt összekötő, 5701-es úton, a 4-es és az 5-ös kilométerszelvény között szerdán kora délelőtt.
A balesethez a mohácsi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsit.
A helyszínre mentő is érkezett.
Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
Forrás: Katasztrófavédelem
