Apa, kezdődik: csütörtöktől ismét a busóké Mohács, húshagyó keddig áll a bál

Lezárják a belvárost

A busójárás napjai alatt a teljes városmagot lezárják az autósok előtt, a főbb helyszínek egyikét sem lehet kocsival megközelíteni, de a tágabb értelemben vett belvárosban sem lesz érdemes megállással próbálkozni. A korlátozások egy része már csütörtöktől érvényes, egészen jövő keddig estig szólóan.

Pécsről Mohácsra vonattal is el lehet jutni, a hétvégén egyes szerelvényekkel átszállás nélkül is.

Az autóbuszok sűrűbben járnak: vasárnap reggeltől késő estig gyakorlatilag óránként közlekednek, a menetidő jellemzően egy óra. Budapest és Mohács között szombaton és vasárnap is sz eredeti menetrendtől eltérve plusz járatokat is indít a Volán.