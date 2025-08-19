Több kocsival járnak a Mecsek IC-k ma és szerdán

Megnövelt férőhellyel és többletjáratokkal készül a MÁV-csoport a nemzeti ünnepre - közölte a közlekedési vállalat az MTI-vel hétfőn.

Azt írták: az előzetes jegyértékesítéseket figyelve a MÁV-csoport több kocsival indítja az InterCity-vonatokat. A fővárosi tűzijáték után vonattal hazatérők kényelmesebb eljutása érdekében az elővárosi esti vonatok hosszabb szerelvényekkel, két vagy három FLIRT motorvonat-egységgel és KISS emeletes motorvonatokkal indulnak a budapesti pályaudvarokról, a HÉV pedig nagyobb kapacitású járműveket közlekedtet egyes HÉV-vonalakon.



A vonatközlekedési rendben csak egy változás lesz: augusztus 20-án az ünnepnapi menetrend lép életbe.

A közlekedési társaság arra kéri az utasokat, hogy időben tervezzék meg utazásukat, indulás előtt tájékozódjanak az ünnepnapi közlekedési rendről, használják a tervezésnél az emma.mav.hu oldalt. Hozzátették: érdemes minél előbb elővételben megváltani a menetjegyeket, vagy használni az automatákat, az online jegyvásárlást vagy a MÁV-applikációt.

Kitértek arra, hogy a a MÁV országos haváriaközpontja nyomon követi a vonat- és utasforgalmat, amikor szükséges, operatív intézkedéssel segíti az utasok eljutását, a zavartalan vonatközlekedést. Szükség esetén MÁV-buszok is készenlétben állnak, hogy minden utas kényelmesen célba juthasson.



A közlemény szerint augusztus 19-én és 20-án az utasforgalom szempontjából frekventált, kihasználtabb reggeli és délutáni InterCity vonatok szerelvényei az általános hétvégéken szokásosnál több kocsival közlekednek.

A Nyírség, a Tokaj, a Tópart, a Balaton, a Kék Hullám, a Napfény, a Dráva, a Mura, a Savaria, továbbá a Mecsek InterCity vonatokat több kocsival közlekedteti a MÁV-csoport.