Állatorvosi ügyelet az ünnepen Pécsett és Baranyában
2025. augusztus 19. kedd 11:40
Frissítve: 2025. augusztus 19. kedd 11:40
Szerdán, a nemzeti ünnepen a következő helyeken és időpontokban tartanak állatorvosi ügyeletet Pécsett és Baranyában:
Az ügyeleti szolgálatot sürgős, életveszélyes esetek ellátására tartják fent.
Az ügyeleti ellátás felárral történik.
EQM
