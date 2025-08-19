Állatorvosi ügyelet az ünnepen Pécsett és Baranyában

2025. augusztus 19. kedd 11:40

Szerdán, a nemzeti ünnepen a következő helyeken és időpontokban tartanak állatorvosi ügyeletet Pécsett és Baranyában:

 

 

 

 
Pécsi Járási  ügyelet: 06/30-970-5419
  2025.08.20 ----> 8.00-20.00  
(szerda 08.00 - 20.00-ig)
Megyei kijáró állatorvosi ügyelet:
(szerda 08.00 - 20.00-ig)

Siklós-Sellyei ügyeleti kör:   

Dr. Weisdorn Attila +36 70 613 8378

 

Mohácsi Járás és Sásd-Pécsvárad-Komlói Járás:   

Dr. Weisdorn Attila Tel.: +36 70 613 8378

Szigetvár-Szentlőrinci Járás:   

Dr. Vass Péter  Tel.: +36 30 620 7948

 
 
 
 
 
 
 

 

Az ügyeleti szolgálatot sürgős, életveszélyes esetek ellátására tartják fent.
Az ügyeleti ellátás felárral történik.

 

 

 

