2025. augusztus 17. vasárnap 11:24

Lángoló autó világította be a határt az 57-es főúton

Kigyulladt egy személyautó az 57-es főúton, a Baranya vármegyei Belvárdgyula határában szombaton éjszaka.

 

 

Teljes terjedelmében égett a jármű, amikor a pécsi hivatásos tűzoltók a helyszínre érkeztek.

A raj eloltotta a tüzet, és megkezdte az utómunkálatokat.

 

Az érintett útszakaszt egy időre lezárták, de mivel a gépkocsi egy autóbuszöbölben áll, nem akadályozza a forgalmat.

Forrás: Katasztrófavédelem