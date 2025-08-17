Lángoló autó világította be a határt az 57-es főúton
2025. augusztus 17. vasárnap 11:24
Kigyulladt egy személyautó az 57-es főúton, a Baranya vármegyei Belvárdgyula határában szombaton éjszaka.
Teljes terjedelmében égett a jármű, amikor a pécsi hivatásos tűzoltók a helyszínre érkeztek.
A raj eloltotta a tüzet, és megkezdte az utómunkálatokat.
Az érintett útszakaszt egy időre lezárták, de mivel a gépkocsi egy autóbuszöbölben áll, nem akadályozza a forgalmat.
Forrás: Katasztrófavédelem
