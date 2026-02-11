Orbán Viktor: a Zelenszkij-terv nyílt hadüzenet Magyarországnak

Az öt pontból álló Zelenszkij-terv nyílt hadüzenet Magyarországnak - közölte a miniszterelnök szerdán a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor azt írta, hogy a "brüsszeli elit hivatalos lapja, a Politico" közzétette Brüsszel és Kijev legújabb haditervét, az öt pontból álló Zelenszkij-tervet.

Eldöntötték, Ukrajnát már 2027-ben fel fogják venni az unióba - tette hozzá.



"Az új terv egy nyílt hadüzenet Magyarországnak. Fittyet hánynak a magyarok döntésére, és bármi áron eltakarítják a magyar kormányt az útból. Azt akarják, hogy jöjjön a Tisza, mert akkor nincs több vétó, nincs több ellenállás és nincs kimaradás. Idén áprilisban még megállíthatjuk őket. Ehhez a Fidesz a biztos választás!" - fogalmazott Orbán Viktor.