Vasárnapig tart az országos rendőrségi razzia az utakon
2026. február 11. szerda 11:10
A rendőrség 2026. február 9-15. között Magyarország teljes területén közúti ellenőrzést tart.
Az országos akció középpontjában az ittas és bódult járművezetők kiszűrése áll, az alkohol- és drogfogyasztás közúti kockázatainak visszaszorítása érdekében.
Az akció célja a közlekedésbiztonság növelése, valamint a balesetek megelőzése, hiszen a közlekedésben a józanság nem választás kérdése, hanem alapvető feltétel.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Eltűnt egy tizenkét éves kislány...
- Elloptak egy virágosdézsát egy pécsi...
- Két autó ütközött Pécsett, a mentők...
- Vasárnapig tart az országos...
- Újabb baleset: Bóly közelébe...
- Orbán Viktor: a Zelenszkij-terv nyílt...
- Még pár napig lehet jelentkezni a...
- Apa, kezdődik: csütörtöktől ismét a...
- Hatcsöcsű, Junoszty, Százéves: nagyon...
- Kissé emelkedik a Duna vízszintje...