Késéssel közlekednek a vonatok a pécsi fővonalon

Vasárnap reggel meghibásodott a biztosítóberendezés Pincehely és Keszőhidegkút-Gyönk között, a pécsi fővonalon 20-30 perccel megnőhet a menetidő, közölte a MÁV.



Forgalmi változások:

A késések csökkentése érdekében az S40-es vonatok megosztva, csak Dombóvár és Keszőhidegkút-Gyönk, illetve Budapest és Pincehely között járnak.



8 óráig az InterCityk megállnak Pincehelyen, Belecskán és Keszőhidegkút-Gyönkön.



8 órától az S40-es vonatok helyett Pincehely és Keszőhidegkút-Gyönk között pótlóbuszok járnak.



Az IC vonatok Sárbogárd és Dombóvár között helyjegy váltása nélkül vehetők igénybe.