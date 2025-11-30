Késéssel közlekednek a vonatok a pécsi fővonalon
2025. november 30. vasárnap 09:01
Vasárnap reggel meghibásodott a biztosítóberendezés Pincehely és Keszőhidegkút-Gyönk között, a pécsi fővonalon 20-30 perccel megnőhet a menetidő, közölte a MÁV.
Forgalmi változások:
A késések csökkentése érdekében az S40-es vonatok megosztva, csak Dombóvár és Keszőhidegkút-Gyönk, illetve Budapest és Pincehely között járnak.
8 óráig az InterCityk megállnak Pincehelyen, Belecskán és Keszőhidegkút-Gyönkön.
8 órától az S40-es vonatok helyett Pincehely és Keszőhidegkút-Gyönk között pótlóbuszok járnak.
Az IC vonatok Sárbogárd és Dombóvár között helyjegy váltása nélkül vehetők igénybe.
Forrás: MÁV
