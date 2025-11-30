Véget ér a szezon a baranyai horgásztavakon, tavaszig pihenőre térhetnek a horgászok

Néhány kivételtől eltekintve a legtöbb baranyai horgásztavon vasárnap, illetve legkésőbb jövő hétvégén véget ér az idei szezon.



Sajnos megint nyakunkon a tél, ennek megfelelően a baranyai horgásztavak is bezárnak.

A legtöbb vízterületen ma lehet utoljára horgászni, de például a népszerű Kovácsszénájai tavon a következő hétvégén, vasárnap napnyugtával fejeződik be a horgászat erre az évre.

Néhány kivétel akad, egyes, rablóhalas állományban gazdag tó egész télen felkereshető.

S persze a kitartó, az időjárás viszontagságaival dacoló horgászok számára a természetes vizek is rendelkezésre állnak.