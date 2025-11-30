Véget ér a szezon a baranyai horgásztavakon, tavaszig pihenőre térhetnek a horgászok
2025. november 30. vasárnap 09:56
Néhány kivételtől eltekintve a legtöbb baranyai horgásztavon vasárnap, illetve legkésőbb jövő hétvégén véget ér az idei szezon.
Sajnos megint nyakunkon a tél, ennek megfelelően a baranyai horgásztavak is bezárnak.
A legtöbb vízterületen ma lehet utoljára horgászni, de például a népszerű Kovácsszénájai tavon a következő hétvégén, vasárnap napnyugtával fejeződik be a horgászat erre az évre.
Néhány kivétel akad, egyes, rablóhalas állományban gazdag tó egész télen felkereshető.
S persze a kitartó, az időjárás viszontagságaival dacoló horgászok számára a természetes vizek is rendelkezésre állnak.
EQM
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Késéssel közlekednek a vonatok a...
- Véget ér a szezon a baranyai...
- Változik a menetrend, több buszjárat...
- Hétfőig lehet jelentkezni a középfokú...
- Házibuliból indult élete első...
- Leállt a mohácsi kikötő építése,...
- Megnyílik az adventi vásár,...
- Nézőpont Intézet: a Fidesznek 400...
- Milyen is élni az Uránvárosban? -...
- Hogyan működik a helyfoglalás a...