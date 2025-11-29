Két baranyai tóba is csodás halak érkeztek

A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége két baranyai tavon is haltelepítést végzett pénteken.

A Pécsi-tóba 2000 kg II. nyaras dévérkeszeget és 500 kg II. nyaras csukát; míg a Kovácsszénájai-tóba 850 kg II. nyaras dévérkeszeget és 150 kg II. nyaras süllőt helyeztek ki.