Két baranyai tóba is csodás halak érkeztek
2025. november 29. szombat 13:56
A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége két baranyai tavon is haltelepítést végzett pénteken.
A Pécsi-tóba 2000 kg II. nyaras dévérkeszeget és 500 kg II. nyaras csukát; míg a Kovácsszénájai-tóba 850 kg II. nyaras dévérkeszeget és 150 kg II. nyaras süllőt helyeztek ki.
Forrás: HEBMESZ
