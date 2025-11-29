Borongós, hűvös idővel búcsúzik a november
2025. november 29. szombat 19:00
Nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, de a nyugati és középső megyékben kisebb-nagyobb szakadozások lehetnek. Eközben a Dunántúl fölött rétegfelhőzet terjeszkedhet.
Éjszaka néhol köd is képződhet.
Vasárnap a köd és rétegfelhőzet feloszlása után nyugaton általában több órára kisüt a nap, míg keleten folytatódik a borult idő.
A déli és keleti megyékben időszakos eső előfordulhat.
A légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -5 és +4 fok között valószínű.
A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 3 és 10 fok között várható.
MTI
