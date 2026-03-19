Maradnak a felhők, de picit melegebbre fordul pénteken

2026. március 19. csütörtök 18:58

Maradnak a felhők, de picit melegebbre fordul pénteken

Pénteken újra erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, ismét nagy területen lehet számítani erősen felhős időszakokra. Csapadék nem valószínű.  

 

 

Az északkeleti szél éjjel veszít erejéből, holnap viszont sokfelé megélénkül.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +3 fok között valószínű, de a szélvédett fagyzugokban ennél hidegebb, míg a nagyobb városokban és vízpartok mentén ennél melegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 12 és 17 fok között valószínű.

 

MTI