Maradnak a felhők, de picit melegebbre fordul pénteken
2026. március 19. csütörtök 18:58
Pénteken újra erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, ismét nagy területen lehet számítani erősen felhős időszakokra. Csapadék nem valószínű.
Az északkeleti szél éjjel veszít erejéből, holnap viszont sokfelé megélénkül.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +3 fok között valószínű, de a szélvédett fagyzugokban ennél hidegebb, míg a nagyobb városokban és vízpartok mentén ennél melegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 12 és 17 fok között valószínű.
MTI
