Michelisz Norbert megnyerte aTCR World Tour 2026-as idényének első versenyét

Michelisz Norbert, Mikel Azcona sorrendben a Hyundai kettős győzelmet aratott a TCR World Tour 2026-as idényének első versenyén, Misanóban.

A 41 éves pilóta áprilisban a közösségi oldalán jelentette be, hogy marad eddigi csapatánál, s az idén is a BRC Hyundai N Squadra Corse színeiben versenyez a TCR World Tour túraautós sorozatban.

"Sokat várok ettől a szezontól, mert a tesztek nagyon jól sikerültek, és komoly előrelépést tettünk teljesítményben. Ezért most olyan izgatott vagyok, mint gyerekként karácsony előtt. Erősnek és magabiztosnak érzem magam" - közölte Michelisz.



"Nagy öröm nekem, hogy továbbra is a Hyundai Elantra N TCR-t vezethetem. Továbbra is a spanyol Mikel Azcona a csapattársam, aki a legjobbat hozza ki belőlem. Még mindig sikerre éhes vagyok, szeretnék a csapattal újra nagy dolgokat elérni. Az ösztöneim azt súgják, hogy az élmezőnyben lehetünk. Tele vagyok energiával, és alig várom a versenyeket."

A magyar versenyző 2019-ben megnyerte a túraautó-világkupát, 2023-ban és a 2024-ben pedig a TCR World Touron diadalmaskodott, tavaly a nyolcadik helyen zárt.

A TCR World Tour nyolc állomásból és húsz futamból álló idénye szombaton kezdődött Misanóban.

A pole pozícióból Mikel Azcona várhatta a piros lámpák kialvását, Michelisz pedig csupán 34 ezreddel maradt alul vele szemben. Néhány kör után azonban Azcona elengedte maga mellett a valamivel jobb tempót diktáló Micheliszt, aki így az élre állt, s ott is maradt a futam végéig..



Folytatás vasárnap 11 óra 5 perckor a második futammal, ahol Michelisz a tizedik rajtkockából várja a második verseny rajtját.