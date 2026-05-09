Nem igazán ment a tudásteszt a fiatal baranyai pecásoknak
2026. május 09. szombat 12:48
A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége tudástesztre invitálta a 13 és 20 év közötti horgászokat - meghökkentő módon a kvíz kitöltői közül csak ketten nem hibáztak.
A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége 2026 évben a fiatal horgászok számára elindította a Horgász Kvízt.
A kitöltés során alapvető, horgászattal, halakkal kapcsolatos egyszerű kérdésekre kellett válaszolni.
Mint kiderült, annyira mégsem volt egyszerű a helyes válaszokat eltalálni. A szövetség számára is meglepő volt, hogy a kiírásnak megfelelő korosztályból (13-20 év között), a beküldött 39 érvényes kvíz közül, mindössze ketten tudták valamennyi kérdésre hibátlanul a válaszokat.
A kiírás szerint a hibátlan kitöltők között sorsolással döntötték el az első három (ez esetben csak kettő) helyezettet.
Az I. helyezéssel járó 15.000 Ft értékű horgász vásárlási utalványt Dunai Ádám nyerte, a II. helyezéssel járó 10.000 Ft értékű horgász vásárlási utalványt Koch Alexander nyerte.
A harmadiknak járó díjazást, az 5.000 Ft értékű horgász vásárlási utalványt a május 16-án, az Üszögpusztai-tónál sorra kerülő versenyen díjazásában fogják kiosztani.
Forrás: HEBMESZ
