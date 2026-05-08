A békéért indulnak útnak a gyalogos zarándokok szombaton Máriagyűdre

A Pécsi Egyházmegyei Hivatal és Felföldi László megyéspüspök hívja és várja az egyházközségeket, közösségeket, egyéni zarándokokat az egyházmegye május 9-én, szombaton tartandó máriagyűdi gyalogos zarándoklatára, melyet idén a békéért ajánlott fel a főpásztor.

A gyalogos zarándokok reggel 7.00 órától gyülekeznek Pécs határában, a II. János Pál pápa útján található volt FEMA-parkolóban és 7.30-kor indulnak az 58-as úton Szalánta, majd pedig a Túrony érintésével Máriagyűdre. A kerékpáros zarándokok 8.30 órakor találkoznak a Dóm téren és indulnak a kegyhelyre.

TUDNIVALÓK A ZARÁNDOKLAT RÉSZTVEVŐI SZÁMÁRA

A zarándoklatra nem kell külön regisztrálni, plébániai csoportokat és egyéni zarándokokat is nagy szeretettel várnak a szervezők. Egyházmegyénk több plébániája is csoportokat indít, a csatlakozás lehetőségeiről a plébánosok adnak tájékoztatást.

A zarándoklat idején a máriagyűdi bazilika személyautóval nem közelíthető meg. Amennyiben beteg vagy idős embert szállítanak a szentmisére, a gépkocsival parkolni - a lezárt területen történő kiszállást követően - csak a kijelölt parkolóhelyen lehet. Személyautók számára parkolási lehetőség a Máriagyűd felé vezető út két oldalán, illetve a vasútállomás felé vezető utcában lesz. Az autóbuszokkal érkező csoportok a Máriagyűdi Idősek Otthonánál tudnak le- és felszállni.

A zarándoklat útvonalán két helyszínen: Szalántán, az Önkormányzat udvarán, majd pedig Túronyban, a Református Gondozó Egyházközség udvarán lesz lehetőség pihenni és felfrissülni. A megállóhelyeken és a kegyhelyen is lehetőség lesz a kulacsok vízzel való megtöltésére.

A zarándoklaton mindenki a saját felelősségére vehet részt. A szervezők kérik, hogy az időjárásnak megfelelő öltözetről, napfény elleni védelemről, kalapról, vízhatlan ruházatról, továbbá kellő mennyiségű folyadékról, valamint igény szerinti hideg élelemről mindenki saját maga számára gondoskodni szíveskedjen.

A zarándoklat ideje alatt a szervezők folyamatos orvosi ügyeletet biztosítanak. Mentőautó és egészségügyi személyzet kíséri a menetet, a pihenőhelyeken orvosi sátrakat állítanak fel.

Az egyházmegye nem szervez külön buszjáratokat, Máriagyűdről a hazautazás egyénileg, a plébániák, zarándokcsoportok saját szervezésében, illetve a Volánbusz Zrt. menetrend szerinti járataival lehetséges.

PROGRAM A MÁRIAGYŰDI KEGYHELYEN

