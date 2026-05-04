Új menetrend szerint közlekednek a pécsi buszok - A járatok többségét érinti a változás

Hétfőtől új menetrend lépett életbe a pécsi közösségi közlekedésben. A módosítások bevezetését a működési kiadások mérséklése és a tanítási időszak utolsó két szűk hónapjának alacsonyabb utasforgalmi igényei együttesen indokolják, közölte a Tüke Busz.

A menetrendi módosítás a 2025/26-os tanév utolsó 7 hetét érinti, és június 19-éig lesz érvényben, a szabadnapi és munkaszüneti napokra meghirdetett módosítások május 9-én (szombaton) lépnek életbe. A tanév zárásával, egyúttal a vakáció kezdetével nyári menetrend bevezetését tervezi a társaság, ennek részleteiről június közepére várható pontos tájékoztató.

A május 4-étől életbe lépő menetrend továbbra is prioritásként kezeli a város ipari parkjaiban működő, illetve a kiemelt foglalkoztatók dolgozóinak a műszakváltásokhoz igazodó munkába- és hazajutását, ezért az ipartelepi munkásjáratokat és az eleve alacsonyabb forgalmú városperemi mellékvonalakat a menetrendi módosítás nem érinti. Továbbra is közlekednek az iskolajáratok, és a Pécsett utazók május 4-étől is kiszámítható, pontos menetrendi szolgáltatásra számíthatnak a városi úti céljaik eléréséhez.

Munkanapokon nem változik a 16-os, 17-es, 25-ös, 25A-s, 26-os, 27-es, 28A-s, 28Y-os, 29-es, 33-as, 39-es, 140-es, valamint a 41-es, 41E-s, 42-es, 42Y-os, 43-as és 142-es járatok menetrendje.

A szabadnapokat és munkaszüneti napokat együttesen érintő menetrendi átalakítások az éjszakai 2-es és 973-as járatok közlekedését módosítják.