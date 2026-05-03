Napsütéses, egyenesen nyárias napunk lesz hétfőn!

2026. május 03. vasárnap 15:22

Napsütéses, egyenesen nyárias napunk lesz hétfőn!

Zavartanul napos, száraz időre számíthatunk, legfeljebb holnap a Dunántúlon jelenhet meg kevés fátyolfelhő az égen.

 

 

 A déli, délkeleti szelet ma elsősorban az Észak-Dunántúlon, hétfőn már többfelé élénk, északnyugaton erős lökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 9 fok között valószínű, ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet, a szeles észak-dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható.

 

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 23 és 28 fok között alakul.  

 

 

MTI