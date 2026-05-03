Napsütéses, egyenesen nyárias napunk lesz hétfőn!
2026. május 03. vasárnap 15:22
Zavartanul napos, száraz időre számíthatunk, legfeljebb holnap a Dunántúlon jelenhet meg kevés fátyolfelhő az égen.
A déli, délkeleti szelet ma elsősorban az Észak-Dunántúlon, hétfőn már többfelé élénk, északnyugaton erős lökések kísérik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 9 fok között valószínű, ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet, a szeles észak-dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható.
A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 23 és 28 fok között alakul.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Új menetrend szerint közlekednek a...
- Egy héten át tartó rendőrségi razzia...
- Tizennégy határsértőt tartóztattak...
- Dísznövény kiállítást és vásárt...
- Napsütéses, egyenesen nyárias napunk...
- A világ érdekes, fedeztessük fel a...
- Tizenhárom premierrel várja...
- Pécs-Villány-Mohács: jelentősen...
- 1566 percen keresztül zenélnek a...
- Majd' kétszáz drogterjesztőt...