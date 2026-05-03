Pécs-Villány-Mohács: jelentősen módosul a vasúti menetrend

Május elején karbantartás miatt több éjszaka MÁVBuszok közlekednek a Pécs - Villány - Mohács vonalon, illetve néhány járat menetrendje jelentősen módosul.

Május 6-ról 7-re és 7-ről 8-ra virradó éjjel MÁVBuszok közlekednek Pécs és Villány között, illetve a buszokhoz igazodva néhány vonat menetrendje módosul Villány és Magyarbóly/Mohács között:

A Pécsről 20:50-kor Mohácsra induló személyvonat (38818) busza Pécsről a megszokott menetrend szerint indul, azonban a vonat Villánytól közel 60 perccel később közlekedik.



A Pécsről 22:45-kor Villányba induló személyvonat (8128) busza Pécsről a megszokott menetrend szerint indul, azonban Villányba 60 perccel később érkezik a hosszabb közúti menetidő miatt.



A Villányból 21:37-kor Magyarbólyba induló személyvonat (8158) bevárja a Pécs felől érkező pótlóbuszt, ezért Villányból 63 perccel később, 22:40-kor indul.



A Villányból 23:30-kor Mohácsra induló személyvonat (38838) bevárja a Pécs felől érkező pótlóbuszt, ezért Villányból 65 perccel később, 0:35-kor indul.

Csak május 6-ról 7-re virradóan:

A Magyarbólyból 21:51-kor Pécsre induló személyvonat (8131) Magyarbólyból közel 70 perccel korábban, 20:42-kor indul, azonban a busz Pécsre a megszokott időben, 22:40-kor érkezik.

A Mohácsról 22:07-kor Villányba induló személyvonat (38821) 65 perccel később közlekedik.

Május 13-ról 14-re és 14-ről 15-re virradó éjjel MÁVBuszok közlekednek Villány és Mohács között:

A Pécsről 20:50-kor Mohácsra induló személyvonat (38818) Villányig menetrend szerint közlekedik, azonban a busz Mohácsra 40 perccel később érkezik a hosszabb közúti menetidő miatt.



A Villányból 23:30-kor Mohácsra induló személyvonat (38828) busza Villányból a megszokott menetrend szerint indul, azonban Mohácsra 35 perccel később érkezik.



A Pécsről 22:45-kor Villányba induló személyvonat (8128) menetrendje nem változik.

Csak május 13-ról 14-re virradóan:

A Mohácsról 22:07-kor Villányba induló személyvonat (38821) busza Mohácsról 35 perccel korábban, 21:32-kor indul, Villányba azonban a megszokott menetrend szerint érkezik.

